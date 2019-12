Tuto dice que Evo tiene pánico y busca controlar a diputados

El expresidente del Estado, Jorge Quiroga aseguró que Evo Morales tiene pánico por los procesos que pueda tener y también que es por esta razón que busca controlar a los futuros diputados y senadores del MAS para que lo defiendan en la siguiente gestión.

“¿Cuál es la desesperación de Evo Morales? necesita impunidad, son 14 años de latrocinio, de despilfarro, de corrupción, de narcotráfico, de asesinar gente en Porvenir, de asesinar y ejecutar en el Hotel de Las Américas a tres europeos. Él tiene un pánico gigantesco”, dijo Quiroga.

El expresidente también agregó, “¿qué necesita?, controlar, quien va a ser diputado o senador del MAS, porque cree que necesita gente servil, que le amarre los huatos y lo defienda, hay temas de los que no podrá defenderse”.

Sobre estos casos de los que no podrá defenderse, dijo, además se refirió a uno en particular, “la señora Dwyer, la mamá del irlandés que mandó (Morales) a ejecutar de rodillas, te va a perseguir en Europa, yo la vi a esa señora y quiere justicia para su hijo que fue ejecutado con las manos atadas en la espalda, esa señora no parará en la corte europea de Derechos Humanos y cuando Evo Morales este escondido en La Habana o Teherán, algún día será por este caso y muchos otros, que él cree ingenuamente que si control a los diputados, tendrán la obligación de defender temas indefendibles”.

También se refirió al asilo del exmandatario Morales en Argentina, “no pasara mucho tiempo para que el gobierno de Argentina le diga ‘Evo andate a otro lugar’ porque es un invitado tóxico, representa el narcotráfico, el fraude, el prorroguismo y la corrupción”.

Página Siete Digital / La Paz