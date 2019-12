Para la mayoría de nosotros, volar sigue siendo una actividad inherentemente misteriosa.

Para arrojar algo de luz sobre el universo de los vuelos comerciales, en Business Insider hemos hablado con Patrick Smith en busca de algunas respuestas. Smith no solo es escritor y blogger de aeronáutica, sino que además es un experimentado piloto de vuelos comerciales de larga experiencia. Tiene experiencia tanto pilotando aviones Boeing 757 como Boeing 767.

Smith es el autor de Cockpit Confidential, un libro en el que recopila toda la jerga que utilizan los trabajadores del sector aéreo y que la mayoría de mortales desconocemos, también publicado en la web AskThePilot.

Según Smith, algunos de los siguientes términos están íntimamente relacionados con la tecnología, pero otros son humorísticos e incluso algunos de ellos son un poco absurdos.

Aquí tienes una lista de 23 códigos secretos que puedes escuchar a bordo de un avión, con las frases y términos utilizados en inglés y su traducción al español.

«Doors to arrival and crosscheck» — «Puertas para llegada y comprobación».

Ejemplo de uso: «Flight attendants, doors to arrival and crosscheck» («Auxiliares de vuelo, puertas para llegada y comprobación»).

Definición: El anuncio lo suele hacer la azafata principal cuando el avión va a abrir las puertas. Sirve para verificar que las guías de escape de emergencia conectadas a cada puerta han sido desplegadas. De lo contrario, la guía se desplegará automáticamente cuando se abra la puerta.

«All-call» — «Llamada a todos».

Ejemplo de uso: «Flight attendants, doors to arrival, crosscheck and all-call» («Auxiliares de vuelo, puertas para llegada, comprobación y llamada a todos»).

Definición: De acuerdo con Smith, la «llamada a todos» forma parte del procedimiento de la apertura y despliegue de las puertas. «Se trata de una petición para que cada azafata se presente por el intercomunicador desde su puesto, una especie de teleconferencia de azafatas», escribe.

«Holding pattern» — «Patrón de espera».

Definición: «Se suele emplear cuando hay retrasos en el tráfico aéreo», explica Smith. «Los patrones de espera están representados en las cartas aeronáuticas y cada uno detalla una cosa. Se suelen usar en muchas situaciones».

«At this time» — «En este momento».

Ejemplo de uso: «At this time, we ask that you please put away all electronic devices» («En este momento, les pedimos que guarden todos los aparatos electrónicos»).

Definición: Significa ahora. Smith asegura que es una manera de anunciar que empieza el vuelo.

«Flight level» — «Nivel de vuelo».

Ejemplo de uso: «We’ve now reached our cruising altitude of flight level three-three-zero. I’ll go ahead and turn off the seatbelt sign» («Hemos alcanzado nuestra altitud de crucero de nivel de vuelo tres-tres-cero. Me adelantaré y apagaré la señal de los cinturones de seguridad»).

Definición: «Hay una definición técnica de nivel de vuelo, pero no voy a aburrirte con ella», explica Smith.

Según el piloto, el nivel de vuelo es simplemente una forma elegante de decir a cuántos metros de altura está el avión sobre el nivel del mar.

«El nivel de vuelo tres-tres-cero corresponde a 10.000 metros», explica.

«Last minute paperwork. — «Papeleo de última hora».

Ejemplo de uso: «We’re just finishing up some last minute paperwork and should be underway shortly…» («Estamos terminando el papeleo de última hora y deberíamos ponernos en marcha en breve….»).

Definición: Para muchos de nosotros, este anuncio es el precedente de que se va a producir un retraso. Según Smith, este «papeleo» suele ser una revisión del plan de vuelo, algo que tiene que ver con el registro de peso y equilibrio del avión, o simplemente esperar a que el personal de mantenimiento ponga en orden el cuaderno de bitácora del vuelo.

«Ground stop» — «Parada en tierra».

Ejemplo de uso: «Sorry folks, but there’s a ground stop on all flights headed south from here» («Lo siento amigos, pero hay parada en tierra para todos los vuelos que se dirigen al sur «).

Definición: «Es cuando las salidas se restringen por el control de tráfico aéreo; generalmente se debe a un retraso en el tráfico», cuenta Smith.

«Air pocket» — «Bolsa de aire».

Definición: «Uso coloquial para referirnos a una turbulencia».

«Equipment» — «Equipamiento».

Ejemplo de uso: «Due to an equipment change, departure for Heathrow is delayed three hours» («Debido a un cambio de equipamiento, la salida a Heathrow se retrasa tres horas»).

Definición: El avión. «¿No resulta extraño llamar al avión ‘equipamiento’?», se pregunta el blogger.

«Flightdeck» — «Cabina de vuelo».

Definición: «Cabina de vuelo».

«First Officer»»— «Primer oficial (copiloto)».

Definición: El primer oficial o copiloto es el segundo al mando del avión y se sienta en el lado derecho de la cabina. Su traje tiene tres franjas en el hombro.

«Está plenamente capacitado para operar la aeronave en todas las etapas del vuelo, incluidos los despegues y aterrizajes, y lo hace en turnos alternos con el capitán».

«Final approach» — «Aproximación final».

Ejemplo de uso: «Ladies and gentlemen, we are now on our final approach into Miami» («Damas y caballeros, estamos en nuestra aproximación final a Miami»).

Definición: «Para los pilotos, un avión se encuentra en la aproximación final cuando ha alcanzado el último segmento del patrón de aterrizaje, es decir, alineado con la línea central extendida de la pista, sin requerir giros o maniobras adicionales». «Las azafatas hablan de la aproximación final en sus propios términos más generales, en referencia a la última parte del aterrizaje.»

«Deadhead» — «Polizón».

Definición: Según Smith, es un término empleado para definir a aquellos miembros de la tripulación que vuelan como pasajeros y no trabajan en ese vuelo.

«Direct flight» — «Vuelo directo».

Definición: Que un vuelo sea o no «directo» no tiene nada que ver con el número de escalas que haga camino a su destino. Un vuelo directo se define como una ruta en la que el número de vuelo no cambia.

«Se trata de un remanente de la época en los que los vuelos entre las principales ciudades hacían paradas intermedias de forma rutinaria, a veces varias», cuenta Smith.

«Nonstop flight. — «Vuelo sin paradas».

Definición: Un vuelo que no hace ninguna escala en el camino.

«EFC time» — «Tiempo EFC».

Ejemplo de uso: «We’ve been given an EFC time of 15 minutes after the hour» («Nos han dado un tiempo de EFC de 15 minutos después de la hora»).

Definición: El tiempo EFC es un periodo de espera. A veces también se le llama tiempo de liberación. El tiempo EFC «es el punto en el que la tripulación espera ser liberada de un patrón de espera o eximida de una parada en tierra».

«Wheels-up time» — «Hora de levantar las ruedas».

Definición: «Se refiere al momento en el que se espera que un avión que estaba en tierra, esté completamente en el aire», explica Smith.

La tripulación de vuelo y de tierra debe tener el avión «en o cerca de la pista lo más cerca posible de esa hora».

«The ramp» — «La rampa».

Ejemplo de uso: «We’re sorry, your suitcase was crushed by a 747 out on the ramp» («Lo sentimos, su maleta ha sido aplastada por un 747 en la rampa»).

Definición: La rampa es el área más cercana a la terminal donde los aviones y vehículos están activos, como las zonas de aparcamiento de aviones.

Una vez más, es una reliquia de décadas pasadas. «En los comienzos de la aviación, muchas aeronaves eran en realidad hidroaviones anfibios o hidroaviones. Si un avión no estaba volando, estaba en el agua o en la rampa».

«Alley» — «Callejón».

Ejemplo de uso: «We’re waiting for another plane to move out of the alley» («Estamos esperando que otro avión salga del callejón»).»

Definición: Es un pasadizo entre terminales o rampas.

«Apron» — «Área de estacionamiento».

Definición: Según Smith, el área de estacionamiento es prácticamente cualquier extensión de pavimento que no sea una pista de rodaje o una pista de aterrizaje. Esto incluye las áreas donde los aviones están estacionados.

«Final and immediate boarding call» — «Última e inmediata llamada de embarque».

Definición: «Una manera de decirles a los pasajeros que se den prisa y suban al avión». «Parece más urgente que decir ‘llamada final’ o ‘última llamada'».

«Area of weather» — «Área climática»

Ejemplo de uso: «Due to an area of weather over New Jersey, we’ll be turning southbound toward Philadelphia» («Debido a un área climática sobre Nueva Jersey, giraremos hacia el sur, hacia Filadelfia.)»

Definición: Según Smith, esto generalmente significa que existe una tormenta eléctrica o una zona de fuertes precipitaciones.

«The floor area» — «Zona de suelo»

Ejemplo de uso: «Please check the floor area around your seat for personal items» («Por favor, revisa la zona de suelo alrededor de tu asiento para verificar si hay objetos personales»)

Definición: El suelo.

Fuente:https://hipertextual.com