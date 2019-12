Vecinos protestaron con velas contra el incremento en la tarifa de electricidad

Santa Cruz.– La Federación de Juntas Vecinales en Santa Cruz solicitó de manera formal a CRE anular las facturas del mes de octubre y noviembre por el incremento en la tarifa, pidiendo que el cobro sea el mismo del mes de septiembre. En ese sentido, ayer se dirigieron hasta la plaza principal con mecheros y velas para protestar en contra de lo que denominaron como facturazo. No descartaron realizar otras medidas como huelgas de hambre.

Protesta. «La CRE, no está siendo razonable con los cobros, no están viendo que la economía de los vecinos no alcanza. No están solidarizándose con la población que apoyo la democracia durante 21 días. Las velas y mecheros simbolizan que volveremos a utilizarlos, porque no nos da el bolsillo para pagar la luz», señaló Omar Rivera, dirigente de la Fejuve.

Demandas. Rivera señaló que se hizo llegar formalmente la petición a la CRE, para anular las facturas de noviembre y octubre. «Esperamos el pronunciamiento de las autoridades gubernamentales, como la Autoridad de Electrificación, para que intervenga en esta situación, ya que ellos son los encargados de establecer y regular tarifas. Exigimos que haga un llamado a CRE para anular esa facturación irregular», expresó.

Tarifa de electricidad. El ministro de Energías Álvaro Rodrigo Guzmán, anunció la reducción de tarifas por servicio de consumo de energía eléctrica. «A nivel nacional habrá una reducción de las tarifas, todos los departamentos tendrán un costo por kilowatt mucho más barato que el que hoy paga», aseguró.

2 facturas

anuladas es lo que piden, y que CRE cobre el monto de septiembre

Fuente: PAT, El Día