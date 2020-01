Activista Inca desde El Alto: Morales hace política con las víctimas de Senkata

En efecto, cuatro delegados viajaron a Argentina, dos dirigentes de la Asociación y dos representantes de base, pero el objetivo era conseguir el apoyo de organizaciones y de Derechos Humanos de ese país, con delegaciones que anteriormente visitaron el lugar y prometieron todo tipo de ayuda, esto para una futura demanda y resarcimiento económico; sin embargo —agregó— creemos que como fue un dirigente de la Fejuve afín al Movimiento Al Socialismo, el gestionó una reunión con el expresidente.

Afirmó que no era el fin de la visita a Argentina sostener una reunión con el exmandatario, pero que fue utilizada por Evo Morales quien publicó en sus redes sociales afirmando que se había reunido con familiares de víctimas y que les prometió no descansar hasta que haya resarcimiento y juzgamiento del gobierno.

Ante la consulta de que si recibirán la ayuda ofrecida por Morales, el activista manifestó que es una estrategia política del ahora jefe de campaña del MAS y que quiere usar a las víctimas de Senkata para hacer campaña como con las víctimas de octubre negro

“Durante sus 14 años de gobierno, no se si no pudo o no hizo nada para extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, contra quien también El Alto pide justicia”.

