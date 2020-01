Áñez demanda una Justicia que no esté al servicio de los políticos; compromete más recursos

En la inauguración del año judicial, la presidenta Jeanine Áñez demandó este viernes una Justicia al servicio del pueblo y no de los políticos, en el marco de la independencia de poderes. En ese contexto anunció la asignación de recursos estatales para atender sus requerimientos y la “reingeniería” que planteó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz.

“La Justicia debe estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de ningún político”, sentenció la mandataria.

Lanzó el pedido durante el acto instalado en Sucre, la capital de Chuquisaca y el país, para la apertura del año judicial 2020 y la posesión de vocales ordinarios y constitucionales.

Díaz entregó en medio del evento un plan para reestructurar el Órgano Judicial, golpeado por la burocracia y casos de corrupción, y reafirmó el compromiso “para impartir Justicia al pueblo boliviano con humildad, con humanidad, con independencia y probidad”.

La magistrada urgió “ambientes adecuados para trabajar, ingresos económicos dignos, así como el reconocimiento de una carrera judicial”.

“Tenemos la gran responsabilidad de contribuir para sentar las bases de la ansiada unidad, la justicia democrática e independencia judicial”, afirmó; no obstante, admitió que la sociedad les “reclama” un “mea culpa”. “Sí, hemos fallado, algunos por acción y otros por omisión”, sostuvo.

Áñez había observado la necesidad de “garantizar la independencia de este órgano” y, en ese contexto, planteó que “debemos ajustar las normas para dar estabilidad e institucionalidad a los jueces”.

Asimismo, dijo estar “consciente” de que el 0,38% del presupuesto estatal destinado para la Justicia “es muy bajo”.

“El Órgano Judicial necesita alrededor de 200 millones de dólares adicionales para la creación de nuevos juzgados y construcción de infraestructura y equipamiento y así, de esa manera, bajar los índices de retardación de justicia y carga procesal”.

“Desde nuestro gobierno hemos instruido darle prioridad a este problema y en el primer reformulado del presupuesto vamos a atender de manera progresiva este histórico requerimiento”, anunció, aunque luego, en una conferencia de prensa, admitió que esa sería una tarea compleja debido a que su gobierno es solo de transición.

“Ha sido demasiado sometida al poder político y eso es lo que pretendemos corregir. Si bien no vamos a tener el tiempo necesario como para consolidarlo, pero si sentaremos las bases y en ese sentido estamos trabajando (…) De hecho no será fácil, no podremos a lo mejor lograrlo durante este corte tiempo, pero sí vamos a avanzar”, sostuvo ante la prensa. (03/01/2020)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz