Áñez: “No escuchen a una persona violenta que está enloquecida porque ha perdido el poder”

“Yo espero que reflexionen, que se comprometan con Bolivia, ellos van a participar de un proceso electoral y les pido que no amenacen, no nos llevan a nada, que no escuchen a una persona violenta que está enloquecida porque ha perdido el poder”, dijo la autoridad desde Cochabamba.

El líder cocalero fue centro de duras críticas esta semana, por proponer la conformación de milicias armadas como en Venezuela, situación que lo llevó a retractarse ante amenazas en Argentina de retirarle la condición de refugiado y expulsarlo.

Las palabras de la primera mandataria:

Desde ayer en el país se retomaron los operativos conjuntos entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA), se extenderán hasta el 24 de enero ante la advertencia de algunos sectores que respaldan a Morales de reanudar sus movilizaciones.

La máxima autoridad nacional ratificó que el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, emitirá un mensaje a la población desde Palacio Quemado, mismo que recogerá la gestión de más de dos meses que desarrolla, y que se centra en la pacificación del país y la convocatoria a nuevos comicios.

“Espero que ellos reflexionen, que no hagan caso a esas actitudes violentas de Evo Morales (…) Vamos a esperar el 22 de enero y nosotros vamos a enviar un mensaje desde Palacio Quemado con todo lo que hemos conseguido hasta ahora con este proceso, que es todo lo que están esperando los bolivianos”, acotó Áñez.

