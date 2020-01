Ante la incredulidad de sus resultados expertos aclaran que las encuestas no adivinan el futuro

El Bunker

24/01/2020

José Luis Gálvez director de Ciesmori y el asesor político Ricardo Amado Castillo en #ElBunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, aclararon que las encuestas electorales son reales pero que no tienen un pronóstico certero y no adivinan el futuro si no muestran una fotografía de un determinado momento.

“Hay un error en esperar de las encuestas un pronóstico certero, porque no sirven para eso, las encuestas nos muestran información de cómo piensa la gente. Su mejor uso es para armar posibles escenarios teniendo en cuenta que estas tomando una fotografía de un determinado momento y que no te la estás dando de adivino para decir lo que va a suceder en un par de semanas o meses”, explicó el director de Ciesmori.

Por su parte, el asesor político Ricardo Amado Castillo señaló que las encuestas electorales no solo sirven para saber quién va a ganar o va a perder sino que tienen otras variables importantes que no son tomadas en cuenta. “Las encuestas nos sirve para ver qué piensa la gente, qué le preocupa, qué le atemoriza, con qué sueña, qué piensa de un líder, cómo compara algunos líderes. Son herramientas que cuando las usamos de esa manera nos sirven para construir estrategias electorales”.

“El trabajo ni de los estadísticos ni de los consultores es predecir el futuro, pero si podemos compartir una mirada sobre lo que entendemos de lo que está sucediendo”, agregó.

#PuntoDeVista

Rolando Schrupp, “activista libertario” señaló que el problema no radica en realizar encuestas sino en el mal uso que se les da. “El problema no son las encuestas sino su mal uso”, lamentó.

Schrupp en su peculiar forma de análisis comparó a la encuesta con el bikini. "Las encuestas y las estadísticas son como los bikinis, muestran todo menos lo esencial, expresó.





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker