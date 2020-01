Aramayo señala que la actual administración del Fondioc es decadente y pide justicia

lunes, 27 de enero de 2020 · 17:35

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, denunció que el gobierno transitorio de Jeanine Añez no se preocupa por su situación, pese a que fue el primero en denunciar las irregularidades en este fondo y que por “una situación política” se encuentra encarcelado.

“Los acontecimientos ocurridos entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre, que dieron paso a su gobierno de transición me devolvieron la fe y la esperanza. Sin embargo 78 días después pareciera que nada pasó en este país, pero sigo esperanzado que su gobierno transitorio privilegie la verdad y la justicia”, dice Aramayo a través de una carta enviada a la Presidenta.

El exdirector del Fondo Indígena volvió a denunciar públicamente, “soy víctima de la asquerosa manipulación política de quienes fueron dueños del Fondioc y por azares de la vida ahora ofuscados por las apariencias tiene a su cargo la administración del actual FDI”.

Respecto a Quispe, el nuevo director del Fondo de Desarrollo indígena, Aramayo dijo, “la administración 2020 del FDI, no puede disimular su decadencia porque las bengalas y artificios superfluos y mediáticos del boleoday no son las soluciones responsables que tiene la patria y por otro lado los abogados del FDI son los mismos portavoces de la infamia y la mentira en boga, no tienen la más peregrina voluntad de solucionar este caso”.

Asimismo denunció que varios de los empleados del anterior Fondo Indígena se mantienen en su puesto de trabajo, por lo que pueden influir en la investigación de todo lo ocurrido en el caso que lo mantiene privado de libertad.

“Hoy todo sigue igual, la desgracia de la miseria humana complotan junto a la perversa estrategia ´masista´ que sigue reproduciéndose y de yapa la actual administración transitoria carga las trompetas del apocalipsis, sólo para garantizar sus apetitos personales, dejando operar a la misma estructura que impuso Nemesia Achacollo a César Cocarico en el MDRyT, quienes ahora fungen como asesores de Rafael Quispe, junto a otros técnico y abogados contratados, supuestamente para enjuiciar a Nemesia Achacollo”, dice la carta.

