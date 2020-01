Árbitros bolivianos aumentarán sus bonos en la temporada 2020

Los árbitros lograron su objetivo. La Federación Boliviana de Fútbol les incrementará en un 20 por ciento el honorario que reciben por cada partido que dirigen y, además, contarán con un seguro de vida. Es un objetivo cumplido para estos profesionales, que pusieron contra la espada y la pared a los directivos federativos y por ende a los clubes de la División Profesional, que de no haber sido escuchados se corría con el riesgo de que el torneo Apertura no comience.

Según Víctor Chambi, presidente de la Asociación de Árbitros de Bolivia, sus colegas no recibían un aumento desde la temporada 2016 y eso originó que sus ingresos no sean proporcionales a los gastos que tienen para trasladarse a la sede de los partidos y mucho menos para el mantenimiento de sus familias.

Contó que no hay comparación con lo que percibe un árbitro de otro país sudamericano, tal el caso de Perú, donde un colegiado gana 500 dólares por partido, en cambio en el país ganan Bs 2.400, y ni qué decir de los que son de una categoría inferior.

“Lo que recibimos en cada partido no es un sueldo, sino honorarios. Pedimos que se nos mejore en un cien por ciento, pero debimos acceder al ofrecimiento que nos hicieron porque hay la promesa de que el aumento será cada año. Además, la implementación del seguro de vida es otro logro, que nos beneficiará como el haber pedido que en los partidos cuyas canchas no ofrecen seguridad se coloque mangas de ingresos”, sostuvo Chambi, quien admite que el arbitraje no pasa por un buen momento, pero que el objetivo es trabajar para que esta labor se profesionalice en el país y que en dos años más vuelvan a funcionar los colegios departamentales con total autonomía de gestión, tal como sucedió hasta el 2010.

Chambi contó que, en el consejo superior del pasado jueves, se hizo conocer a la dirigencia que un árbitro FIFA pedía ganar por partido de Bs 2.400 a Bs 3.500; un asistente Fifa de 2.100 a 2.800. Un árbitro de Primera, de Bs 1.925 a 2.800 y un asistente de esta categoría, de Bs 1.500 a 2.450. Los que ofician de cuarto árbitro también pidieron aumento. Exigieron ganar de Bs 1.148 a 1.750 y los asesores de árbitros, de Bs 350 a 750.

Tras las reuniones pertinentes con la comisión de la División Profesional que se encargó del tema se llegó a un acuerdo que el aumento será de un 20 %, lo que equivale a decir que un árbitro FIFA que ganaba 2.400 ahora recibirá Bs 2.900 y uno de Primera, de Bs 2.100 a Bs 2.500. Se puede decir, que el aumento será de Bs 400 como promedio para árbitros, asistentes, cuarto árbitro y asesores de árbitros.

Hay 31 árbitros

Pedro Saucedo, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, informó que cuentan con un total de 31 árbitros y 37 asistentes. De ese grupo siete son árbitros con insignia FIFA y 24 árbitros de Primera; a su vez, siete son asistentes FIFA y 30, asistentes de Primera. Saucedo ponderó el seguro de vida que se implementará desde este año y confesó que se hizo esta petición ante el triste episodio que se vivió el año pasado con el fallecimiento del árbitro cruceño Víctor Hugo Hurtado (paro cardiaco) en el partido entre Always Ready y Oriente Petrolero, en el estadio de Villa Ingenio de El Alto.

Fuente: https://eldeber.com.bo