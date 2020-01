Arce: Este es un caso político, yo no soy ningún corrupto

miércoles, 29 de enero de 2020 · 11:27

Luego de presentarse ante la Fiscalía para prestar declaraciones, el exministro de Economía y candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, calificó de políticas las acusaciones por las que atraviesa la exautoridad.

El exjefe de la cartera de Economía consideró que la justicia actúa contra su candidatura a la presidencia por el partido azul. Mencionó además que la fiscal de materia, Heidy Gil, encontró «fallos procedimentales» al no tener acceso al libro de investigación por el desfalco al Fondo Indígena (Fondioc).

«He venido a declarar porque no tengo nada que ocultar; yo no soy ningún corrupto. La fiscal ha notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Mi persona y el equipo de abogados no ha tenido acceso al libro de investigaciones para saber de qué se me está acusando (…). Esto es político contra nuestra candidatura. Las cosas que nos sacarán que juzgue la población», sentenció Arce en una entrevista con Unitel.

Por otra parte, el abogado defensor de la exautoridad, Wilfredo Chávez, explicó que la audiencia de declaración de Arce se suspendió debido a que se deben revisar 40 cuerpos del caso y una vez que lo hagan, volverán a declarar en 10 días.

La fiscal asignada al caso, Heidy Gil, informó que se entregó el cuaderno de investigación a su defensa para su revisión. «Hemos suspendido la declaración para que comiencen a revisar los cuadernos de investigaciones y posterior a eso se va a fijar una citación en su domicilio. Este proceso no será politizado, este proceso buscará hacer justicia de estos 153 proyectos y sus comunidades», explicó Gil, desmintiendo que se esté actuando en contra de la candidatura de Arce.

El candidato presidencial por MAS se presentó a declarar la mañana de hoy ante el Ministerio Público; pero permaneció poco tiempo en la Fiscalía por la suspensión de su audiencia, cuya reprogramación no tiene fecha definida.