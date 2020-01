Banco Unión no tiene dólares para pagar cheque a productor

Cochabamba. Miguel Adrián, dirigente de los productores de banano de Unibana, vino desde Shinahota a cobrar un cheque de 11.000 dólares porque los bancos siguen cerrados en el Trópico y el Banco Unión, donde tiene su cuenta, le informó que debe esperar al lunes la llegada de efectivo en moneda extranjera.

“Tengo cheques de la empresa que nos compra (en Argentina), pero el banco dice que no tiene dólares, (el cheque) es de la segunda semana de diciembre. Tenemos que venir hasta Cochabamba a cobrar, perdemos tiempo y encima no hay dólares. Me dicen que vuelva el lunes”. Explicó que debe cumplir con el pago a productores este fin de semana y también a los empacadores.

El retraso en el pago ocasiona fuga de personal y el perjuicio es doble porque hay que entrenar gente nueva y, además, se genera desconfianza en el productor.

La supervisora de Operaciones del Banco Unión, Brenda Verduguez, dijo que la falta de divisas se debe a la época pues a fin de año sube la demanda, ya que la gente hace más retiros y las empresa pagan a proveedores. Cuando falta efectivo, se debe hacer pedido de envío de remesa a La Paz y el trámite es algo moroso. Sin embargo, aseguró que entre ayer y hoy llegaría el dinero.

El coordinador general de la Cámara Agropecuaria pidió pronto retorno de la Policía al Trópico porque el perjuicio es severo.

OPINIÓN