Bolivia registró $us 624 millones de déficit comercial a noviembre

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó que 2019 fue un “año negativo” para el comercio exterior boliviano, ya que hasta noviembre se registró un déficit de $us 624 millones respecto a las exportaciones e importaciones.

Detalló que el valor de las exportaciones (hasta noviembre) alcanzó los $us 8.107 millones, mientras que las importaciones a $us 8.731 millones.

“En 2019, Bolivia cerró su balanza comercial con un déficit de $us 624 millones debido a la caída en valor de las exportaciones, que además se vio perjudicada por el paro de más de 20 días entre los meses de octubre y noviembre”, indicó Rodríguez.

Otro factor que influyó fue la poca demanda de gas natural por parte de Brasil y Argentina, y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tuvo un efecto colateral en los precios internacionales.

En ese contexto, el titular del IBCE planteó una política de promoción selectiva de las exportaciones (agropecuarias, agroindustriales, forestales-madereras, turismo) y otra de sustitución competitiva de importaciones (biocombustibles, alimentos y manufacturas) para revertir esta situación.

“Por quinto año consecutivo reportamos una balanza comercial negativa. Este año creemos que la situación mejorará producto de las señales que está dando el actual Gobierno de liberar las exportaciones sin restricciones, ampliar el aparato productivo e incentivar la actividad empresarial, además de concretar nuevos mercados”, enfatizó.

Por otra parte, el gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Rafael Rivas, informó que hasta octubre de 2019 se exportaron en valor $us 7.100 millones ($us 1.500 millones en productos no tradicionales, $us 3.400 millones en minerales y $us 2.200 millones en hidrocarburos).

A ello, el gerente general de Cadex, Martín Salces, mencionó que el sector empresarial y exportador se vio trabado por el gobierno del MAS, que impuso restricciones y limitó la actividad productiva. “Ahora lo que se debe hacer es liberar las exportaciones, buscar nuevos mercados, promover la actividad agrícola, entre otros”, dijo en entrevista con www.money.com.bo.

Fuente: Bolivia