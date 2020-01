Bolivia, sin margen de error ante Uruguay en el Preolímpico

La selección boliviana sub-23 se juega gran parte de su ilusión ante Uruguay este sábado (19:00) en el estadio Centenario de la ciudad colombiana de Armenia. Los dirigidos por César Farías saben que no pueden fallar si quieren meterse entre los dos clasificados del grupo B.

Los jugadores de la escuadra nacional saben que no pueden volver a cometer los mismos errores de la primera fecha ante Paraguay (1-0) en Pereira. “Sabemos que tenemos que ganar sí o sí para pasar a la siguiente fase. El equipo no ha agachado la cabeza. Ese día (ante los guaraníes) tuvimos muchas ocasiones, que no pudimos concretar, pero ante Uruguay esperemos ganar para darle una alegría a todo el país”, afirmó Moisés Villarroel.

Por su parte, el delantero Bruno Miranda también espera con optimismo el duelo ante los charrúas, un rival directo por la clasificación, que en dos partidos tiene tres puntos. “Ante Paraguay no nos superaron, en el partido se hicieron muy buenas cosas y los errores que se cometieron lo vamos a tratar de corregir para buscar un resultado ante Uruguay”, señaló.

Será el segundo partido de Bolivia en el grupo B que lidera Brasil (6), seguido por Paraguay y Uruguay, que están con tres unidades. Cierran la serie Bolivia y Perú con cero puntos. Ante este panorama un triunfo de los bolivianos será revitalizador, mientras que para los uruguayos la derrota será lapidaria.

En este torneo clasifican los dos primeros a la segunda fase. El campeón y el subcampeón representarán a Sudamérica en los Juegos Olímpicos que disputarán en Tokio este año.

