Camacho y Mesa articulan sus propias alianzas para concentrar voto antimasista

Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa articulan sus propias alianzas para concentrar el voto que es contrario al Movimiento Al Socialismo (MAS). El Movimiento Demócrata Social, por su lado, está en busca de lograr una “concertación” para “cerrar el ciclo” de Evo Morales.

El 30 de diciembre de 2019, Camacho firmó una alianza con Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). “Hemos determinado consolidar nuestro binomio electoral para las próximas elecciones generales del 2020-2025 de la siguiente manera: Luis Fernando Camacho a la Presidencia y Marco Antonio Pumari a la Vicepresidencia”, se lee en el acuerdo que suscribieron.

Ese documento da cuenta además que ese binomio será postulado por cualquier tipo de alianza, movimiento ciudadano o partido político, con un previo “consenso mutuo”.

No obstante, ese no es el único acuerdo suscrito en torno al liderazgo de Camacho. Ya el 29 de noviembre de 2019, se firmó el denominado “Acuerdo de unidad por Bolivia”, entre varios partidos -entre ellos el MNR-, en el que se proclamó la candidatura a la presidencia del líder cruceño, y se le autorizaba, además, la búsqueda y elección de su acompañante de fórmula.

Fuentes cercanas al partido emenerrista indicaron que la alianza “está un poquito congelada, no está totalmente activada”. Y agregaron que “habrá un mes de definiciones y a partir del 3 de febrero, cuando falten tres meses para los comicios ya va a estar todo mucho más claro”.

En el caso de CC, fuerza que lidera Mesa, la alianza está compuesta por el FRI, Sol.bo de La Paz, Todos de Tarija, además de 55 plataformas ciudadanas.

Hay voces dentro de esa alianza que consideran que se debe abrir espacios hacia sectores del “campo popular y social”, ante el nuevo escenario que emergió después de las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019.

“Esperamos la construcción de un nuevo proyecto político, de un proyecto histórico para el país, de un proyecto que esté basado en la reconciliación y el reencuentro entre los bolivianos”, afirmó Mesa en su mensaje del 31 de diciembre de 2019.

En ese video, el candidato habla de la “construcción” de ese proyecto, de edificar “instituciones sólidas”, además de establecer una “economía renovada”, entre otros temas.

Consultado sobre la iniciativa que impulsa Demócratas para lograr una “concertación”, Ricardo Paz, jefe de campaña de CC, afirmó: “Vamos a ir y escuchar qué nos proponen. Somos una organización democrática abierta al diálogo. Estamos con toda la actitud de ampliar nuestra alianza, de hacerla inclusiva y participativa”.

Precisamente el pasado viernes, Demócratas se lanzó a la cruzada en busca de lograr un “bloque sólido” que evite la dispersión del voto.

“Se hace imperiosa la necesidad de buscar esa concertación lo más amplia posible para garantizar ganarle al MAS (…). Hay que cerrar definitivamente el ciclo de Evo Morales en el país. Se requiere tener un bloque sólido”, aseguró Ernesto Suárez, vicepresidente de esa fuerza.

La misma presidenta Jeanine Añez, también integrante de Demócratas, declaró: “Si las condiciones se dan, pensaría en una cumbre de líderes políticos porque creo que hay un objetivo común: no queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo del 20 de octubre”.

En ese frente hay voces que señalan que el peso del factor “emergencia del liderazgo político de Santa Cruz” incidirá mucho en la conformación del bloque. “El oriente ahora tiene relevancia política”, indicaron.

En la vereda de enfrente está el MAS, que fijó para el 19 de enero la fecha en la que se elegirá a su fórmula. “El 19 de enero de 2020, en Buenos Aires, vamos a llevar adelante un encuentro con los dirigentes del MAS-IPSP de los nueve departamentos y de sectores sociales, especialmente del Pacto de Unidad, para elegir a nuestros candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia”, tuiteó el 29 de diciembre Morales, quien solicitó refugio en Argentina.

De cara a los nuevos comicios suenan para candidatos masistas nombres como los de David Choquehuanca, Luis Arce, Andrónico Rodríguez, Adriana Salvatierra y Diego Pary.

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), que lidera Félix Patzi, analiza entre dos opciones. La primera es invitar a un “nuevo actor” para que sea candidato de esa organización política, y en ese marco suena el nombre de David Choquehuanca, uno de los postulantes ya proclamados por el MAS. La segunda opción es aliarse con sectores que estén en sintonía con sus preceptos ideológicos.

Se prevé que Patzi se concentre en la formación de nuevos cuadros de cara a los comicios de 2025. “Vamos a ver la coyuntura, hay actores políticos. Patzi como dirigente de partido nacional y fundador del partido entrará en un proceso de incubamiento hasta 2025 para formar cuadros políticos. Cinco años vamos a salir del escenario político para así tener una fortaleza sólida y así presentarse en las elecciones nacionales de 2025”, afirmó el dirigente Nilton Condori.

Los otros frentes

Ruth Nina, excandidata a la presidencia de Pan-Bol, indicó que este frente presentará un candidato propio, el cual se decidirá en un congreso.

“La estrategia de la vieja derecha de viejos políticos se llama ‘estrategia de frente único’, supuestamente para no dispersar el voto, pero su verdadero fin es monopolizar, manipular a la cabeza de una sola persona y para ello este líder convocar a los partidos políticos para que entreguen sus siglas a un solo líder y este a título de alianza sacará otro partido con otro color, otro símbolo, y así cuando tenga todas las siglas este líder no tendrá rival porque no existirán otros candidatos y estos no podrán participar, y el líder que tenga todas las siglas someterá a los partidos políticos y candidatos para poder llegar al Gobierno. Ante esta estrategia de la derecha, Pan-Bol como partido nuevo no se someterá”, dijo Nina.

El Frente Para la Victoria también prevé presentar un propio candidato a los comicios. “Alianzas solamente con movimientos sociales, plataformas, sectores sociales, etc. No podemos hacer alianzas con partidos políticos, tampoco agrupaciones políticas porque sería actuar como lo mismo de siempre hicieron los partidos tradicionales, aliarse entre partidos para su conveniencia particular”, afirmó Israel Rodríguez, líder de ese frente y quien fue candidato a la presidencia por esa fuerza.

MTS: “No descartamos hacer alianzas orgánicas”

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), que lidera el gobernador Félix Patzi, decidirá entre dos opciones: invitar a un “actor nuevo” para que sea su candidato o aliarse con un frente que esté en sintonía con su ideología, sean del ámbito nacional o subnacional.

“Como MTS vamos a estar en el escenario político, y hay tres alternativas: una, invitación a un personaje, actor político; dos, hacer alianzas con personajes que tengan alcance nacional o subnacional; y tres, participar como en 2019”, afirmó el dirigente Nilton Condori.

El político agregó que teniendo en cuenta los resultados que logró el MTS en las elecciones fallidas del 20 de octubre, dudan en la posibilidad de ir solos como MTS. “No creo que estemos en la arena política, iríamos por mal camino, hay riesgo de perder nuestra personería jurídica… Por ese lado, estamos optando por dos cosas: alianzas o invitaciones a los personajes políticos”, aseguró.

El dirigente indicó que no están cerca de las alianzas de la derecha. “La alianza tiene que pensar en el país, pensar en la unidad del país y buscar la democracia genuina, y el otro componente es la libertad del hombre… Nosotros lo que vamos a optar es con los actores fundamentalmente del sector indígena, líderes indígenas que se han visto en estos momentos, por ejemplo Choquehuanca, y otros”, afirmó.

Consultado si no se descarta una alianza con el MAS o si no importa que el personaje que buscan venga de las filas de ese partido, expresó: “No se descarta sea del MAS, pero personajes que tengan esa visión de país, no eternizarse en el poder, no descartamos. No descartamos hacer alianzas orgánicas que han sido fragmentadas durante el gobierno de Evo Morales”.

La normativa que rige para establecer alianzas

Comicios Las elecciones generales están previstas para el 3 de mayo. La segunda vuelta deberá realizarse hasta 45 días después de los comicios presidenciales.

Las elecciones generales están previstas para el 3 de mayo. La segunda vuelta deberá realizarse hasta 45 días después de los comicios presidenciales. Fuerzas En las próximas elecciones podrán participar todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente a la promulgación de la Ley 1266 de Régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que entró en vigencia el 24 de noviembre.

En las próximas elecciones podrán participar todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente a la promulgación de la Ley 1266 de Régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que entró en vigencia el 24 de noviembre. Alianzas Podrán registrar alianzas los partidos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con personalidad jurídica y registro vigente.

Podrán registrar alianzas los partidos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con personalidad jurídica y registro vigente. Registro Las alianzas pueden registrarse hasta 10 días antes de la inscripción de candidaturas.

Las alianzas pueden registrarse hasta 10 días antes de la inscripción de candidaturas. Denominativo La Ley 1096 establece que entre los requisitos para la conformación de las alianzas están el acta de la reunión constitutiva de la alianza, especificando el nombre, sigla, símbolo y los colores que utilizará, además que los frentes deben proporcionar la “base programática”.

La Ley 1096 establece que entre los requisitos para la conformación de las alianzas están el acta de la reunión constitutiva de la alianza, especificando el nombre, sigla, símbolo y los colores que utilizará, además que los frentes deben proporcionar la “base programática”. Saneamiento El Tribunal Supremo Electoral ya encaminó el “saneamiento” del padrón electoral.

El Tribunal Supremo Electoral ya encaminó el “saneamiento” del padrón electoral. Dato El proceso electoral se realizará con la delimitación de circunscripciones previamente publicada por el Órgano Electoral en la gestión 2019, según la Ley 1266.

El proceso electoral se realizará con la delimitación de circunscripciones previamente publicada por el Órgano Electoral en la gestión 2019, según la Ley 1266. No reelección En el artículo 19 de esa norma se establece que los candidatos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo.

En el artículo 19 de esa norma se establece que los candidatos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo. Cómputo El TSE confirmó que habrá un sistema de transmisión de resultados preliminares. Por otro lado, la normativa dispone que el cómputo de resultados deberá realizarse en un plazo de siete días.

