Candidato Camacho recibe a Reyes Villa en Santa Cruz

El exalcalde y exprefecto, Manfred Reyes Villa, llegó hoy a Santa Cruz, en un vuelo desde el aeropuerto internacional Dulles, en EEUU, a la terminal portuaria de Viru Viru.

Reyes Villa confirmó que mañana estará en Cochabamba. «Yo no he venido a dividir, he venido a sumar, para que nunca más vuelva ese Gobierno abusivo, ese Gobierno terrorista», dijo ante los medios.

El candidato a la Presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, estuvo presente en la llegada de Reyes Villa y lo acompañó en la tarima donde exautoridad brindó declaraciones.

Reyes Villa dijo que llega a Bolivia con la intención principal de reunirse con su familia. También, se defenderá de sus procesos penales, a los que califica como «políticos».

La exautoridad tiene al menos 18 procesos penales iniciados en su contra, de los cuales cinco tienen sentencia. Pese a todo esto, Reyes Villa tiene previsto llegar a Santa Cruz y arribará mañana al mediodía a Cochabamba.

Los Tiempos Digital

Manfred retorna a Bolivia tras 10 años y dice que no busca un futuro político