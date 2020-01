CC promete lograr la reconciliación entre bolivianos y generar estabilidad, solvencia, seguridad y certidumbre

28/01/2020

Jairo Guiteras, vocero de Comunidad Ciudadana en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, dijo que su partido está enfocado en lograr la reconciliación entre bolivianos, en devolver la estabilidad, la certidumbre y la seguridad al país. “Estamos enfocados en construir una propuesta que dé certidumbre, en materia laboral, salud y educación, queremos darle al país la firmeza y las soluciones que nos lleven a la reconciliación”.

“Una de las principales misiones del siguiente gobierno es llevar a los bolivianos a la reconciliación. Es necesario un gobierno boliviano que nos lleve a reconciliarnos de 14 años de fraccionamiento. El MAS siempre buscó como dividirnos”, señaló.

#CandidataSalvavidas

Según el vocero Jeanine Añez no tiene intenciones de postularse pero lo hace por presión porque ella es el salvavidas de Demócratas. “Cuando dicen que Añez fue sincera al decir que no pensaba ir a la candidatura, yo le creo, creo que no es ella la que quiere ir a la candidatura, hay un entorno que la presiona mucho y que ve en Jeanine un salvavidas”.

“No nos olvidemos que Demócratas obtuvo el 4% en las elecciones de octubre y ahora ve en Jeanine un salvavidas”, manifestó.npetv





