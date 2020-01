Centellas se suma al grupo de deportistas que migran del país

La raquetbolista cochabambina Valeria Centellas, al igual que otros deportistas, se cansó de mendigar apoyo de las autoridades nacionales y decidió migrar a Argentina para seguir con la práctica de este deporte, según dio a conocer ayer la destacada atleta.

“Las condiciones en las que me encuentro en Bolivia son lamentables y es muy difícil para mí”, expresó Centellas, notoriamente acongojada por la situación.

Al igual que Valeria, antes se fueron por los mismos motivos otros seis raquetbolistas: María José Vargas, Natalua Méndez y Diego García (Argentina); Mario Mercado y Adriana Riveros (Colombia); Brenda Laime (Estados Unidos).

Fueron años y años de esfuerzos para llevar en alto el nombre del país en cada competición. Sin embargo, Bolivia no pudo retribuirle a Valeria de igual forma.

Fue muy complicado salir adelante debido a los pocos o nulos recursos. Centellas confesó que intentó buscar auspiciadores, pero solamente la gente que la conoce y sus papás la apoyaron.

“El año pasado yo pensaba ganar los (Juegos) Plurinacionales, no me dejaron participar porque representé a Bolivia en los Juegos Panamericanos y al final acá me dieron walk over. Entonces, ni siquiera pude obtener una beca”, mencionó.

Todo esto y la falta de apoyo obligaron a Centellas a aceptar la irresistible oferta de Argentina, convirtiéndose en una gran oportunidad para ella: estudiará en la universidad, vivienda en Buenos Aires, apoyo para participar en los torneos profesionales, mundiales, juveniles, Open, mayores y todos los servicios médicos completos (nutricionista, entrenador, fisioterapeuta, revisiones médicas, entre otros). “Bueno, es lo que nunca hemos tenido acá en Bolivia”, agregó.

El pase de Valeria depende de la confirmación de la Federación Boliviana de Ráquetbol (Febora) para que a partir de este año empiece a jugar para Argentina. El país pierde una destacada deportista.