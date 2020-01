Chofer y panadera que figuraban como propietarios de PAT son enviados a la cárcel de manera preventiva

La justicia determinó que Alondra J. M. I. y su esposo, Juan C. T. E. sean enviados de manera preventiva a la cárcel, mientras se lleva adelante la investigación por las irregularidades en la adquisición de la cadena televisiva PAT, de la que ambos figuraban como propietarios.

“Se ha dispuesto la detención preventiva de Alondra J. M. I y Juan C. T. E, quienes figuraban como propietarios del 100% de las acciones de PAT desde 2017”, informó el fiscal Marco Antonio Rodríguez, según ANF.

La mujer, dedicada a la panadería y su esposo que trabajaba chofer de PAT, fueron imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, extorsión, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

Juan C. T. E. debe cumplir la detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras Alondra J. M. I. permanecerá en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Rodríguez manifestó que existen suficientes indicios que vinculan a estas personas en la irregular adquisición de PAT, entre ellas, la escritura pública por la cual el medio televisivo del entonces presidente ejecutivo de PAT, José Luis Valencia, se transfiere a los sindicados en agosto de 2017. También hay declaraciones testificales, documentos notariales y el registro en Fundempresa.

Según Página Siete, Alondra J. M. I. aceptó que había firmado los documentos obligada por Valencia; sin embargo, aseguró que ignoraba de qué se trataba.

«Yo no quiero que la sociedad me juzgue. Me ha llevado y me ha dicho firme en la notaría que está en el edificio Cristal, piso 8 (…). Nunca me dio ese documento, ignoro que dice ese documento”, señaló.

El fiscal Rodríguez dijo que los abogados de la pareja aseguran que ambos fueron usados como palos blancos.

Fuente: https://eldeber.com.bo