Choquehuanca: ‘Es el pueblo el que debe elegir al candidato del MAS’

En entrevista con Agencia de Noticias Fides, el excanciller dijo que está trabajando para recuperar «el verdadero espíritu del proceso de cambio».

La exautoridad confía que sean los pueblos los que elijan la mejor opción para representar al MAS como candidato a las próximas elecciones. Sostuvo que luego de la renuncia de Morales como presidente, conversó con él personalmente en dos oportunidades.

El 19 de enero en Buenos Aires, un ampliado de dirigentes del MAS, encabezado por el expresidente, decidirá el binomio electoral.

_¿Ya se puede confirmar que usted será candidato a la Presidencia por el MAS?

En este tema será importante escuchar al pueblo, hay varios nombres, entre ellos el mío. Varias organizaciones están debatiendo, analizando al respecto. Considero que más allá de cualquier interés particular, regional, partidario o sectorial, la selección de candidatos tiene que asumirse con mucha responsabilidad.

Por ello es importante tomar en cuenta la sabiduría de nuestros pueblos, serán ellos quienes orientarán para que se tome una decisión correcta, para trabajar en una Bolivia más unida, más democrática, más participativa, que no excluya a nadie, donde todas y todos construyamos la hermandad y recuperar el verdadero espíritu de nuestro proceso de cambio. Como ya se sabe, nuestros dirigentes del instrumento político y de los movimientos sociales han anunciado las fechas donde se hará conocer el binomio para participar en las próximas elecciones generales.

_¿Qué sectores representan al ‘pueblo’ que usted menciona?

El pueblo somos todos. Están los maestros, los gremiales, los mineros, los universitarios, profesionales organizados, constructores, artesanos, científicos, estudiantes, campesinos, indígenas, choferes, obreros, empresarios y otros. Hay que escuchar a todos ellos.

El oriente boliviano y todos los bolivianos tenemos que construir unidad y armonía. No hay que dividir oriente y occidente; existe una importante población de origen quechua, aymara, guaraní, chiquitano, guarayo, etc., en las principales ciudades del oriente boliviano. Y los indígenas no tenemos fronteras, somos integracionistas.

El crecimiento demográfico por la migración, sobre todo a la ciudad de Santa Cruz, ha sido impresionante en los últimos 50 años.

_Eva Copa afirmó que las autoridades que aparecieron con Morales en un spot publicitario son quienes hicieron daño al MAS. ¿Cuál es su opinión sobre ello?

Eva Copa tiene todo el derecho de opinar y manifestar lo que siente y lo que piensa, todos deberíamos poder expresar en libertad lo que pensamos y lo que sentimos, aunque no sea del agrado del otro o estemos equivocados como suele pasar algunas veces, y no hay que perseguir ni encarcelar injustamente la libertad de expresión.

Es necesario fortalecer nuestra democracia donde se respeten y se reconozcan todos nuestros derechos, para eso es muy importante el diálogo. Toda mi solidaridad con los que defienden la libertad de expresión y que hoy sufren en el mundo persecución, amedrentamiento, cárcel y son injustamente amenazados y silenciados.

_En caso de que se postule como presidente, ¿necesitaría la aprobación de Evo Morales?

Mi abuelo decía que no hay que especular sin motivo, nuestras acciones siempre tienen que ser sobre la realidad, por ello hay un proceso de consultas en ampliados, congresos, reuniones, para ver quién será el candidato y desde luego la última decisión la anunciará el presidente del instrumento político MAS IPSP, el hermano Evo Morales, quien después de haber escuchado a las bases, junto a ellos, tomará una sabia decisión.

_¿Cuál considera que fue la razón por la que Morales tuvo que renunciar e irse del país?

Ningún presidente del mundo puede mantenerse en pie si las Fuerzas Armadas y la Policía le piden o «sugieren» su renuncia. Imagínese al U.S. Army pidiendo la renuncia de Trump. El presidente Evo Morales se fue pacíficamente para evitar sacar al Ejército y matar a nuestro pueblo. Tal como lo ha manifestado el propio Presidente en varios medios de comunicación, renunció para evitar mayores enfrentamientos entre bolivianos, para evitar muertos.

_Sin embargo, el país se encuentra actualmente pacificado, ¿Considera que el anuncio a nuevas elecciones debería reducir las denuncias de golpe de Estado y continuar con el proceso electoral?

Unas elecciones inmediatas y transparentes son el único camino para consolidar una democracia, que necesita ser cada vez más fortalecida. Sobre la pacificación, es el pueblo quien tiene que evaluar sobre el costo de esta transición. Los bolivianos tenemos que aprender de los días de llanto, desaliento y luto que ha vivido y vive nuestro pueblo y no seguir profundizando el odio y la polarización.

_Se ven muchos personajes que buscan postularse como candidatos. ¿Le parece correcto que personas con poca experiencia en la política estén aspirando a cargos públicos?

Si se cumple con los requisitos, toda boliviana o boliviano tiene el derecho a postularse. Ahora, quién tiene que realizar la valoración del perfil idóneo para optar a esta máxima responsabilidad es el pueblo.

No es fácil administrar un país, significa renunciar a uno mismo y ponerse al servicio de su pueblo.

_¿Usted conoce a Andrónico Rodríguez? ¿Cree que tiene la experiencia suficiente para gobernar un país?

Personalmente no he tenido la oportunidad de conversar con el hermano Andrónico, ya habrá ocasión más adelante. Y yo no soy quién para calificar o descalificar quien debe gobernar un país, eso está en manos de nuestros pueblos. Hoy nuestros pueblos ya han despertado y no se dejarán manipular por falsas promesas, sobre todo las nuevas generaciones, quienes analizan y toman sus propias decisiones porque sobre todo el futuro de ellos es el que está en juego.

_¿Cuáles son las medidas que deben ser primordiales en el país? ¿Cómo ve la economía en el país?

Hay mucho que hacer, hay muchas medidas que tomar, necesitamos generar empleo, trabajar una justicia verdaderamente independiente, garantizar salud y educación universal, diversificar nuestra economía, trabajar en el comercio exterior, integración física, garantizar los servicios básicos, industrialización de nuestros recursos naturales, defensa de nuestra madre tierra, lucha contra la pobreza, contra la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y muchas otras medidas más.

_Pero todo esto solo será posible con la participación de todas y todos los bolivianos y bolivianas, sea quien sea el gobierno.

Hemos tenido una economía fuerte, algo reconocido nacional e internacionalmente, pero tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier situación adversa que pueda venir no solo por el contexto internacional sino por políticas desacertadas que suelen implementarse en función de intereses ajenos a nuestros pueblos. Por ello necesitaremos el concurso de los mejores entendidos, especialistas, expertos y profesionales que aman a su patria.

_Sobre la situación de las exautoridades que están en la embajada de México, ¿cómo cree que el Gobierno boliviano debe actuar?

Hasta donde yo aprendí, la diplomacia es el don de construir consensos y acuerdos sobre la base de las diferencias que existen en nuestro planeta, por ello la crisis diplomática con México y España no debe llevarse por el camino de la confrontación, de la prepotencia, no podemos ni debemos alejarnos de ningún país, mucho menos de la UE y México. Será importante trabajar con mucha prudencia para que se imponga la razón, la verdad y el derecho internacional, que rige las buenas relaciones entre países.

_¿Cuál es su análisis sobre la actuación de este gobierno transitorio? ¿Qué opina sobre la presidenta y su gabinete?

No quiero hacer de juez ante este gobierno transitorio, prefiero trasladar esta valoración al pueblo boliviano para que sea él quien a través de las urnas y del ejercicio directo democrático, sin intermediarios, haga valer su propia voz, haciendo uso de su voto. Existe una gran diferencia entre el gobierno transitorio de Rodríguez Veltzé, que se enfocó primordialmente en la convocatoria a nuevas elecciones, que fueron muy exitosas, y no a tomar medidas políticas estructurales que corresponden a un gobierno elegido mayoritariamente y que tenga el aval del pueblo expresado en las urnas.

_Usted se ha quejado de algún material que circula en las redes sociales.

Quiero aprovechar este medio para expresar mi indignación, mi preocupación, porque algunas personas, sin tener autorización ni consentimiento, utilizan mi nombre en redes sociales abriendo paginas donde expresan contenidos de mi absoluto desconocimiento. Yo no escribo en Facebook y todo lo que se ve en redes utilizando mi nombre es falso. Tampoco escribo en Twitter, aunque más adelante es posible que tenga.

