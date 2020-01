Cocaleros del Chapare piden al Gobierno «coordinar» las tareas de erradicación en el Trópico

“Rogamos a las autoridades que van a trabajar, no hay que pedir permiso ni rogar a nadie, sino que por respeto a las normas de alguna manera hay que coordinar. Nosotros como dirigentes vamos a ayudar a eliminar la coca excedentaria”, aseveró el dirigente cocalero, Leonardo Loza.

Cocaleros del Trópico piden al Gobierno coordinar las tareas de erradicación en esa zona

El dirigente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, aseguró hoy que su sector en ningún momento exigió al Gobierno pedir su permiso para entrar a esa zona co9chabambina y aseguró que están de acuerdo con que se inicien los operativos para la eliminación de la coca excedentaria en ese lugar.

Entrevistado por Unitel, Loza señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) están en su derecho de ingresar al Trópico y realizar su trabajo para eliminar la coca excedentaria; no obstante, solicitó al Gobierno coordinar con los dirigentes de los cocaleros las tareas de erradicación que se realizará.

“Rogamos a las autoridades que van a trabajar, no hay que pedir permiso ni rogar a nadie, sino que por respeto a las normas de alguna manera hay que coordinar. Nosotros como dirigentes vamos a ayudar a eliminar la coca excedentaria”, aseveró.

Loza, en ese sentido, ratificó que ya fueron notificados que las tareas de erradicación empezarán el próximo 20 de enero y señaló que todos los sectores cocaleros de la región están enterados y coadyuvarán en garantizar que esos trabajos se desarrollen con normalidad.

Aseguró que los cocaleros de esa zona tienen un “compromiso histórico” con la Constirtución Política del Estado y la Ley General de la Coca para que toda coca excedentaria sea erradicada.

Ayer las Fuerzas Armadas (FFAA) llegaron al trópico de Cochabamba para cumplir con un “ensayo planificado” de paracaidismo y operaciones en tierra que cada año realizan oficiales recién egresados, según informaron fuentes oficiales.

Además, ese hecho coincidió con el inicio de las operaciones conjuntas que realizarán la policía y los militares en todas las ciudades capitales y provincias del país para “dar seguridad a la población”.

Todo ello, despertó varias críticas en la dirigencia de los cocaleros que cuestionaron la medida e incluso pidieron explicaciones al Gobierno.

No obstante, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no necesitan el “permiso de nadie” para entrar al Chapare cochabambino.

“Nadie nos puede decir que tenemos que avisar, comunicar, es un atrevimiento. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso a nadie y no lo vamos a hacer nunca. No es así, estamos simplemente cumpliendo con una labor táctica, estratégica, del final de un curso de paracaidismo nada más», manifestó.

Oxígeno / La Paz