Comité Ejecutivo de la FBF analiza hoy la situación del descenso indirecto

Con el propósito de encontrar una luz en el camino, hoy los ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se reunirán para analizar el tema del descenso indirecto en el que se presentó un menudo problema después que oficialmente el Tribunal de Justicia Deportiva marginó al club Sport Boys, debido a que no se presentó al partido contra Real Potosí el pasado sábado.

Para los ejecutivos el tema es complicado, ya que también fueron informados que gran parte del plantel de Destroyers, que tendría que jugar el indirecto, cumplió con sus contratos y no cuenta con planilla para jugar el partido contra Real Santa Cruz, elenco subcampeón de la Copa Simón Bolívar.

Con los resultados sobre el escritorio, ahora queda el análisis de los ejecutivos de la FBF, no menos cierto es que también deben esperar el fallo que dará a conocer el Tribunal por el caso de Aurora. En ese caso, en el partido contra Bolívar cayó por 5 a 0, pero en la segunda etapa no todos retornaron al campo de juego por lo que se procedió a dar por finalizado el juego ya que el visitante no tenía equipo para los cambios tras un supuesto malestar estomacal.

También es verdad que Real Santa Cruz, equipo que logró el subcampeonato de la Copa Simón Bolívar, no paró los entrenamientos, pero hay incertidumbre entre los jugadores quienes tenían contrato hasta diciembre de 2019. Pese a ello, una de las alternativas que maneja la Dirección de Competiciones es que el partido para el indirecto se juegue el día viernes, pero también hay otras alternativas, que serán oficializadas en las próximas horas.

