Cómo utilizar los nuevos efectos de los Boomerangs en Instagram

Instagram (propiedad de Facebook Inc.) sigue creciendo gracias a sus nuevas funcionalidades. Se ha posicionado durante los dos últimos años como la red social más creciente, destrozando a todos sus competidores, incluso la veterana Snapchat. Sin embargo, no puede dejar de innovar si no quiere que los usuarios empiecen a considerar otras plataformas aunque sea sólo por mero aburrimiento, por ello ha decidido darle una vuelta de tuerca a los efectos. Hasta ahora no podíamos añadir máscaras ni efectos a los Boomerangs de Instagram, pero ahora sí que lo haremos. Te enseñamos cuáles son los nuevos efectos para Boomerang de Instagram y cómo utilizarlos.

Muchos usuarios aún no han recibido esta nueva actualización en Instagram, sin embargo, sí que está disponible de forma directa en la aplicación Boomerang. No obstante, nosotros sí que hemos podido utilizar los nuevos efectos para Boomerangs directamente desde la aplicación de Instagram y te mostramos cuáles son todas sus novedades, sus nuevas funcionalidades que por fin nos van a permitir hacer algunos efectos más divertidos con nuestras Historias de Instagram, ya iba siendo hora de que la compañía le diera una vuelta de tuerca, sobre todo a Boomerang, que a pesar de ser uno de los preferidos de los usuarios se mantenía sin novedades desde hace bastante tiempo.

Como es lógico, lo más importante es que primero tengas descargada la aplicación de Instagram y actualizada a la última versión. Sin embargo, esta nueva funcionalidad está siendo lanzada de forma escalonada a los usuarios. Por ello es posible que aún no puedas utilizar directamente las novedades de estos efectos de Boomerang directamente desde Instagram, en su caso te recomendamos que te descargues directamente la aplicación “Boomerang”, disponible de forma totalmente gratuita para iOS y para Android, creada por la propia Instagram para facilitar la creación de contenido a sus usuarios.

Nuevos efectos para Boomerang de Instagram

Los nuevos efectos son tres: Echo, Duo y Slowmo. Estos tres nuevos efectos dan una vuelta de tuerca a todo lo que habíamos visto hasta ahora en Instagram y sin duda nos permitirá crear Stories más interesantes. Empezamos con Slowmo, este nuevo efecto se define por su propio nombre, lo que creará es un Boomerang que tenga el aspecto de una grabación a cámara lenta, me parece muy interesante poder utilizar esta característica que será bastante llamativa para momentos de fiesta y sobre todo para eventos deportivos:

Empezamos con SlowMo, que no es otra cosa que una grabación que simula la cámara lenta. Ideal para “fiestas” o eventos deportivos. pic.twitter.com/HY6hOGRpNB — Actualidad Gadget (@agadget) January 12, 2020

Tenemos dos más, ahora el que toca es Echo, un efecto que añadirá una especie de sombra traslúcida al objeto o persona que hemos enfocado. Este efecto parece simular una “borrachera” o algo similar, es como lo que solía suceder con aquellas cámaras digitales de baja calidad, crea una especie de efecto “blur” bastante interesante y que da un toque “retro” al contenido que estamos grabando como Boomerang para nuestras historias de Instagram, me ha parecido bastante interesante y cualquier añadido es bueno.

Seguimos con #Duo, una especie de efecto que añade “rewind” al objeto, como cuando pulsábamos el botón de rebobinar una cinta VHS (si sois muy jóvenes lo buscareis en Google). Seguimos con #Duo, una especie de efecto que añade “rewind” al objeto, como cuando pulsábamos el botón de rebobinar una cinta VHS (si sois muy jóvenes lo buscareis en Google). pic.twitter.com/Qdv7GdXFS2 — Actualidad Gadget (@agadget) January 12, 2020

Y por último tenemos Duo, un efecto que hace una simulación de lo que sería el “rewind” de las míticas cintas de VHS, aquel efecto que se veía durante unos segundos cuando pasábamos hacia atrás las cintas de VHS o cualquier contenido analógico que estábamos reproduciendo en nuestro televisor. Lamentablemente, una inmensa mayoría de los usuarios de Instagram no sabrán siquiera qué era una cinta VHS, pero sin duda es de los más interesantes. Parece ser que los tres efectos que Instagram ha añadido a Boomerang en esta nueva actualización tienen un toque “retro” que sin duda los hace interesantes y nos permitirán crear mejor contenido tanto para los seguidores como para nuestros amigos y familiares, ¿sabes cómo utilizar estos nuevos efectos de Boomerang? No te preocupes, te enseñamos cómo.

Cómo utilizar los nuevos efectos de Boomerang

Como hemos dicho, es posible que estos nuevos efectos no estén disponibles todavía en tu aplicación de Instagram, para es primordial que la tengas actualizada a la última versión disponible, tanto si eres usuario de Android como si eres usuario de iPhone. Una vez que estamos seguros de contar con la última versión, puede que tampoco te aparezca, en cuyo caso no te va a quedar más remedio que descargar la aplicación de Boomerang que hemos dicho anteriormente para poder utilizar estos efectos, en cuyo caso podrás publicarla en Instagram directamente desde la aplicación.

En el caso de que sí te aparezcan los nuevos efectos de Boomerang directamente en la sección Historias de Instagram lo tienes mucho más fácil, te decimos cuáles son los pasos:

Abre Instagram desde tu smartphone y dirígete a la sección de grabar Historias, para ello pulsa en la cámara de la parte superior izquierda de la pantalla o desliza de izquierda a derecha desde el Timeline de fotografías de Instagram. Una vez que estamos dentro de la sección de Historias, seleccionamos “Boomerang” que se encuentra a la derecha de “Normal”, el modo de grabación estándar de las historias. Ahora vamos a grabar nuestro Boomerang con total normalidad, no es necesario que pulsemos ninguna opción, simplemente pulsamos sobre el botón de grabar. Una vez que hemos grabado nuestra Historia con Boomerang, en la parte superior derecha nos va a aparecer un icono de “infinito” que es el mismo que el de Boomerang. Si pulsamos este icono se nos mostrarán los nuevos efectos de Boomerang. Ahora aparecerán cuatro modos: Classic: El modo normal de Boomerang Slowmo Echo Duo

Como novedad vamos a poder ajustar la línea temporal del Boomerang, deslizando desde la parte inferior para recortar el contenido sólo a la parte que nos parece más interesante. Cuando ya hemos terminado de editar nuestro Boomerang con efectos simplemente tenemos que pulsar sobre el botón de “Listo” en la parte superior derecha y ya podremos publicar nuestro Boomerang con los nuevos efectos como si fuera una Historia normal en Instagram. Estos nuevos efectos son sencillos de utilizar, bastante intuitivos y sobre todo gracias a este tutorial lo has tenido mucho más fácil

