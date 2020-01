Condori a Evo: Te voy a hacer pagar por haberme intentado asesinar tres veces

Gabina Condori, secretaria permanente del consejo de la nación Sora, dio a conocer en el programa Jaque Mate, en TvU, varias de las denuncias que tiene contra Evo Morales y el MAS.

Gabina Conodori, líder indígena de Cochabamba, realizó varias denuncias en contra del Evo Morales Ayma, expresidente del país y de su partido MAS-IPSP, entre ellas el intento de asesinato hacia su persona, violaciones a niñas del trópico y tráfico de tierras.

Condori señaló que Evo Morales supo trabajar la división de las organizaciones sociales, y durante más de cinco años tuvieron que defenderse de avasallamientos y tráfico de tierras que generaban desde el INRA, mencionó que Jhonny Pardo, Segundina Flores, Sandra Cartagena, la diputada Arias de Quillacollo, Lucio Gómez y otros estaban involucrados en el tráfico de tierras.

Indicó que Evo Morales a través de la Fiscalía, la Magistratura, los tribunales, el INRA, que era “el foco de corrupción”, hizo que las tierras que un día servían de sustento a las comunidades indígenas sean fraccionadas. “El INRA para mi es una inmobiliaria del Estado”.

Incluso denunció que Darwin Salazar, ordenó asesinarla el 29 de mayo, “el 5 de agosto casi me quema ¿con quién? Asterio Romero, Martín Picachuri” pretendían callarla por todo lo que sabía del gobierno, “mis dirigentes salían y al día siguiente los otros del MAS los iban a agredir, encarcelar o procesar”.

En cuanto a la forma en la que trabaja el Movimiento Al Socialismo para obligarlos a movilizarse, era cortando el agua, sancionñandolos con multas, los mandaban agredir, en muchos casos los asesinaban y luego de asesinarlos a través del INRA les quitan sus tierras, por ello tienen miedo y deben participar de las movilizaciones.

Denunció que Feliciano Vegamonte por órdenes de Evo Morales, era uno de los que reunía gente a cambio de 200 o 300 bolivianos para matar y agredir durante el paro cívico, luego de lo sucedido en Vinto.

Condori tiene pruebas de sus denuncias y muchos dirigentes están dispuestos a declarar, pero piden al gobierno garantías y seguridad para ellos.

“Si Evo Morales me está viendo, todo el dolor que ha causado a las niñas de 16 años, de 14 años, la justicia tarda, pero llega” aseguró, “Evo Morales no voy a desistir, voy a seguir adelante, voy a sacar adelante las violaciones de las niñas de 11 y 14 años del trópico” denunció con lágrimas en los ojos.

«Soy la voz de un pueblo que ha llorado durante estos 14 años y no me voy a doblegar, de campesina a campesino, soy soy Condori Nina, tu eres Morales Ayma, te las voy hacer pagar así como nos has hecho durante estos catorce años«