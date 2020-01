Confianza masista

En un tono muy solemne y enérgico, la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, se quejó a través de su cuenta de Twitter por el pago de su aguinaldo. Por ese medio, acusó al Banco Unión de haberla colocado en una lista negra junto con otros ex funcionarios para impedir el abono del beneficio. Más tarde, la entidad financiera estatal aclaró mediante un comunicado que Montaño había designado a una apoderada para que pueda pasar a cobrar, procedimiento que se cumplió luego de realizar algunos trámites. Todo indica que la ex parlamentaria que huyó en el mismo avión junto con el cocalero prófugo no se cercioró antes de emitir su queja, en la que abundó en críticas al gobierno actual. Tal vez se equivocó en elegir a la persona que cobró los cerca de 21 mil bolivianos y se inclinó a alguien de su partido. Esos no perdonan.

Fuente: eldia.com.bo