Dávila afirma que Andrónico no fue a Argentina por una alerta migratoria

sábado, 18 de enero de 2020 · 13:20

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La exministra de Comunicación del anterior gobierno, Amanda Dávila explicó la ausencia de Andrónico Rodríguez a la reunión de ayer viernes en Buenos Aires de los precandidatos del Movimiento Al Socialismo con el exmandatario y jefe de campaña de ese partido, Evo Morales. Mediante un comunicado desde la capital argentina se conoció que fue por la alerta migratoria que tiene el líder cocalero.

“Compañeros: la ausencia de Andrónico está siendo desvirtuada. No pudo llegar porque le amenazan con detenerlo. Tiene alerta migratoria. Por eso no ha podido venir, y pese a su carta la derecha está creando falsos fantasmas hablando de desacuerdos internos, lo cual no es verdad”, dice el comunicado público de Dávila.

Además también se dio a conocer la carta dirigida al ex presidente Morales, en la que Rodríguez anuncia que no llegará a la reunión del pasado viernes, aunque este no detalla el motivo de su ausencia en la misma.

“Debo manifestar que con las consideraciones del caso mi persona no podrá asistir a la reunión, debido a situaciones ajenas a mi voluntad que imposibilitan mi presencia en la hermana república de Argentina”, explica Rodríguez en la misiva enviada a Morales.

Además el vicepresidente de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, dice en la misma carta, “nos adherimos a todas y cada una de las conclusiones y compromisos que se vayan a determinar en esta reunión y deseando que la misma termine exitosamente”.

En la reunión entre precandidatos a la cual asistieron David Choquehuanca, Diego Pary y Luis Arce Catacora se firmó un compromiso para “mantener una férrea unidad en nuestro movimiento político, para impulsar una propuesta electoral unitaria que responda a los intereses del pueblo y proyecte a Bolivia hacia el futuro”.

Respecto a esto la carta de Rodríguez también se refiere al tema, “mi persona ahora más que nunca se encuentra firme y convencido que: la unidad será arma letal para lograr grandes victoria”

