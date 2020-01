Dellien: “Voy a dejarlo todo frente a Nadal”

Te dejamos sus mejores frases:

Se enfrentará a Nadal. Hoy fue mi primer día de entrenamiento, también se realizó el sorteo y me enfrentaré a Nadal, el número uno del mundo. Vamos a jugar el día martes, el horario todavía no está definido. Sería un lunes en la noche de Bolivia o martes en la madrugada. Ni bien salga el sorteo, lo estaré publicando en mis redes sociales.

Su reacción. Estoy muy contento y emocionado por este lindo reto. Siempre nos preparamos para estos partidos, estas oportunidades no se presentan todos los días.

Frente a frente al número uno. Jugar contra el número uno del mundo, seguro será especial. Además, es el primer Grand Slam del año y creo que hay muchas expectativas.

La preparación. Nos quedan tres días para el partido, estaremos entrenando al cien por cien, plateando una estrategia para ganarlo y hacer una gran actuación, creo que tuvimos una buena pretemporada. Las expectativas son muy buenas. Estoy confiado, muy ansioso de que llegue el día para disfrutarlo.

Sobre Rafa. Es un ídolo para mí y para muchos que aman este deporte.

La rojo, amarillo y verde. Será muy lindo ver a la bandera boliviana en una de las canchas principales del primer Grand Slam del año y contra el número uno del mundo.

Sus seguidores. Hay muchos que van a estar pendientes del partido, me están llegando varios mensajes y la mejor forma de agradecerles es dando todo en el partido.

Rival. Siempre he dicho que la actitud no se negocia y vamos a entrar a dejarlo todo, no importa el resultado, no importa quién esté al frente. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible y lo más que se pueda para poder ganar el partido o hacer una gran actuación.