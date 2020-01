Dentro de 60 días, Entel empalmará su fibra óptica submarina con Bolivia

domingo, 12 de enero de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Fernando García T. / La Paz

En 60 días, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel SA (Entel) empalmará su fibra óptica submarina con el punto de ingreso a Bolivia, en Desaguadero.

“En unos 60 días, la presidenta Jeanine Añez va a estar inaugurando la fibra óptica boliviana en Perú. Haremos que Entel tenga uno de los mejores servicios de internet de la región, tendremos soberanía absoluta de salida al Pacífico. El tramo submarino está al 100% y el tramo terrestre, que tiene dos redes, está al 70% y 80%”, afirmó el gerente de la firma estatal, Elio Montes Chávez.

En la actualidad, Bolivia cuenta con uno de los servicios de internet de menor velocidad y más costosos de la región, pero con la construcción de infraestructura propia para llegar a los puntos de conexión internacional, el servicio mejorará en ambos frentes.

“La fibra que nosotros hemos construido tiene dos tramos: un tramo submarino, de 1.000 kilómetros, que va de Ilo a Lurín, en Perú, y el tramo terrestre, también de 1.000 kilómetros que parte de Ilo hasta Desaguadero, en Bolivia”, precisó el funcionario.

Para operar con autonomía en Perú, Entel creó la empresa Telecom Bolivia SAC, que administrará la fibra óptica submarina y entregará en frontera toda su capacidad a la telefónica pública.

“Entel, a través de su subsidiaria en Perú, Telecom Bolivia SAC, tendrá presencia física de fibra submarina en Lurín. La gran ventaja de esto es que nos permitirá mejorar los precios, que en Entel estaban inflados, con contratos mal negociados. Es importante que la gente sepa que con los precios que hoy se están pagando, se puede negociar en frontera mejores condiciones de precio”, manifestó Montes.

Desde el momento en que la fibra óptica entre en operación, el beneficio no sólo será para Entel, sino que esta empresa podrá vender capacidades a otros operadores locales, para que accedan a mejores precios en el mercado de mayoreo.

En Perú, la infraestructura que es de propiedad de Entel parte de Desaguadero hasta Ilo; desde allí, 1.000 kilómetros de fibra se extienden hasta Lurín, punto en el que se conecta con las fibras ópticas de empresas como Google y Facebook, entre otras.

“En Lurín, una vez nos conectamos con otro operador internacional, nos conectamos a todas las fibras submarinas y tenemos acceso a los puntos de los grandes generadores de contenido. Así llegamos hasta Miami, al NAP de Las Américas (Network Access Point, el centro de datos más grande de la región). Estuve allí hace una semana y es algo sumamente interesante para tener soberanía absoluta de conectividad”, dijo el gerente.

En un par de meses, cuando la fibra óptica submarina de Entel toque tierra en territorio boliviano, las velocidades del servicio de internet y los costos sufrirán cambios que beneficiarán a los usuarios, varias modificaciones que anunciará la Presidenta.

“A medida que se tiene más transporte, el costo va subiendo, pero a medida que uno tenga infraestructura propia, el costo baja y la gran ventaja es que en todo el tramo se tiene acceso a contenidos que se van quedando localmente, lo que mejorará la oferta de Entel y de los operadores locales que tomen nuestros servicios”, acotó el funcionario.

La situación de la empresa

Hace un par de semanas, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y el gerente de Entel presentaron los primeros hallazgos de las auditorías a las que fue sometida la empresa, en las que se detectó un daño económico de 1.700 millones de bolivianos.

Ambas autoridades declararon por entonces que la compañía había sido utilizada como la “caja chica del MAS”, en una gestión de Óscar Coca que dejó relegada a la telefónica en varios segmentos del mercado.

“En las anteriores gestiones Entel ha perdido competitividad en el segmento fijo, me refiero al acceso a internet y Tv por cable a nivel hogar y corporativo. Para nosotros es fundamental replantear eso, porque Entel debe tener la grilla de televisión más competitiva del mercado en términos cuantitativos y cualitativos en oferta de canales en alta definición y servicios Over The Top, para que el contenido que ofrecemos lo podamos dar por el celular o en cualquier otra plataforma”, aseveró Montes.

Con dos meses en el cargo, el gerente tiene la misión de transparentar la información de la empresa y mejorar el servicio, con mayor cobertura, más velocidad y menores costos.

La administración de la telefónica estatal

Finanzas "El año pasado hemos cerrado con 811 millones de dólares de ingresos; 111 millones de dólares de utilidades y un Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, indicador financiero que mide la situación financiera de una empresa) de 46%, cuyo promedio en la región es de 32%".

Cobertura "Entel tiene la red de fibra óptica más grandes del país, junto con la red de datos móviles y radiobases. En cobertura e instalaciones no hay otro competidor que equipare ese aparato tecnológico".

Mercado "El servicio móvil es un mercado maduro, que crece de forma orgánica; el negocio de voz cae cada año y el negocio de datos crece. Ahora nosotros ponemos énfasis en el tema de la portabilidad numérica, para que los usuarios que vengan a Entel lo hagan portando su antigüedad y recibiendo 2.200 megas de regalo".

Perfil Elio Affid Montes Chávez nació el 12 de noviembre de 1982, en Santa Cruz. Es economista formado en la Universidad de Nevada (EEUU), con especialidad en Análisis Estadístico y Econometría.

