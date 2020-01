Denuncian compra de equipos por $us 3 millones que no se usan en la Gestora Pública

Tras revelarse una serie de irregularidades en el contrato para la adquisición de un software para la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo y que llevó a su suspensión, el ministro de Economía, José Luis Parada, afirmó que se dieron otros hechos de daño económico como la compra de equipos que no son utilizados en esta instancia.

«Aparte de no tener el software, hay algo peor, que a pesar que no se tenía este programa han comprado equipos por un valor de 3 millones de dólares, y estos no se están utilizando ni se utilizarán. Son cosas que están en investigación», dijo la autoridad, en una conferencia organizada por Fundación Jubileo, en la que dio a conocer diferentes irregularidades cometidas durante la administración del expresidente Evo Morales.

El pasado 23 de octubre se suscribió el contrato con Heinsohn por USD 10,9 millones, tras adjudicarse la invitación directa realizada por la misma Gestora, en la que compitió con otra empresa, de acuerdo a la información de esta firma colombiana. La firma se dio justo en el periodo de conflictos que atravesó el país tras las irregularidades de las elecciones generales anuladas.

De acuerdo a los procesos de auditoria e investigación de las actuales autoridades, estas afirmaron que hubo muchas irregularidades en este contrato. «El contrato se ha resuelto, no se va a pagar nada, aunque sabemos que la empresa está haciendo el reclamo, pero eso también va a solucionarse, y ahí tiene que haber responsabilidad por estos hechos cometidos», agregó Parada.

Hace unas semanas, la empresa colombiana Heinsohn Business Technology negó irregularidades y aseguró total transparencia en el proceso de contratación y en la firma del documento contractual.

«La auditoría nos da tranquilidad dada la transparencia con que se desarrolló el proceso de contratación, y nosotros estamos dispuestos a colaborar con la misma y brindar toda la información -a detalle- que se considere necesaria, a fin de esclarecer cualquier duda y garantizar que el procedimiento fue claro y limpio», manifestó su representante legal, Luís Fernando Jaramillo Ceballos.