Desactivan dos bombas de la Segunda Guerra Mundial tras una evacuación masiva en Alemania

Dos bombas de la Segunda Guerra Mundial fueron desactivadas este domingo en la ciudad de Dortmund (Alemania) después de que unas 14.000 personas que se encontraban en los alrededores fueran evacuadas por la Policía, informa AP.

Inicialmente las autoridades pensaron que habían detectado cuatro bombas, pero posteriormente aclararon que se trataba solo de dos artefactos de origen estadounidense y británico de 250 kilogramos. La estación de trenes también fue cerrada temporalmente y se evacuaron dos hospitales cercanos durante el operativo.

#Germany #Dortmund

The city is informed that the evacuation is now complete. That means that the defusing of the two bombblinders found can now begin. It is disarmed one after the other. Defusing the first dud starts.The bomb is defused from a distance using a rocket clamp. pic.twitter.com/nHBlsG5gtI

— Xy5Z89🇩🇪 (@Xy5Z89) January 12, 2020