Didí Torrico vuela alto y llega al campeón boliviano

El volante y excapitán de San José es el nuevo refuerzo de Wilstermann para encarar la temporada 2020

“Retorna al club de sus amores”, así anunció Wilstermann la contratación del volante nacional y ex capitán de San José, Didí Torrico. Será su segunda era en el campamento aviador y se suma a las contrataciones de Jaime Arrascaita (ex Real Potosí), Willian Álvarez (ex Aurora), Paúl Arano (ex Blooming) y Marco Torsiglieri (argentino).

Después de despedirse del santo, en una jornada llena de emociones, Torrico cerró el acuerdo con el equipo cochabambino al que vuelve después de once años. “El cochabambino Didí Torrico es oficialmente la nueva incorporación del aviador. El volante arregló su llegada al club y se sumará pronto a los entrenamientos. Estamos seguros de que aportará muchísimo con su talento y experiencia a nuestra institución”, publicó la institución deportiva.

Torrico, de 32 años, fue una pieza importante en el santo y espera realizar un similar trabajo en el aviador, actual campeón boliviano. Nació en Cochabamba y debutó a escala profesional en Iberoamericana. También vistió los colores de La Paz FC, Bolívar, Nacional Potosí, Guabirá, Blooming y de Sport Boys de Warnes.

Altas

Jaime Arrascaita (ex Real Potosí), Willian Álvarez (ex Aurora), Paúl Arano (ex Blooming), Marco Torsiglieri (argentino), Didí Torrico (ex San José)

Bajas

Nilson dos Santos (falta arreglo con la dirigencia), Fernando Saucedo, Víctor Hugo Melgar