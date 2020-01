El emotivo mensaje de Brad Pitt a Bradley Cooper: «Sin ti nunca habría podido dejar el alcohol»

“Era un espacio seguro donde nadie te juzgaba por lo que habías hecho, y por lo tanto, tú tampoco te juzgabas a ti mismo. Fue una catarsis. Me sentí realmente libre al poder enseñar mi lado más feo sin miedo a lo que pensaran, lo valoré mucho”, afirmaba sin poder dar, por razones obvias, el nombre de ninguna de esas personas que le acompañaron en tan duro viaje.

Con estos datos sobre la mesa, cualquiera podría creer que ninguno de sus amigos famosos le ayudó durante esa época tan complicada. Pero sí, los hubo. Concretamente uno, Bradley Cooper, al que por primera vez Brad Pitt ha dado las gracias en público mientras recogía otro premio por su trabajo en la última película de Tarantino.

“Quiero decir que si conseguí dejar el alcohol fue gracias a este tío”, afirmó en su discurso de agradecimiento señalando a Cooper, también presente en la gala de los National Board of Review Annual Awards. “Desde que lo hice todos los días han sido muy felices para mí. Te quiero y te doy las gracias por ello”, concluyó. ¿No es fantásticamente irónico que el protagonista de la trilogía Resacón en Las Vegas fuera el salvador de Pitt?

Brad Pitt accepts the Best Supporting Actor Award for ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD from Bradley Cooper at #NationalBoardOfReview #NBR pic.twitter.com/HS6mUVOWSD

— Matt Neglia (@NextBestPicture) January 9, 2020