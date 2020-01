El futuro político de Santa Cruz Para Todos depende de las energías del alcalde

La agrupación de Percy Fernández no quiere hablar sobre la posibilidad de que el burgomaestre se presente en las elecciones a un nuevo cargo político. Raúl Hevia, secretario y amigo del alcalde, asegura que se encuentra en un estado óptimo

En sus pocas apariciones públicas, el alcalde es ayudado para caminar. Foto: Rolando Villegas

Aida Maria Zuazo Dominguez / Santa Cruz

Hasta sus contrarios lo quieren recordar como el mejor alcalde que Santa Cruz haya tenido. Lleva 80 años sobre sus hombros y, por sus pocas apariciones públicas, hace sospechar que la salud de Percy Fernández se va deteriorando mientras transcurren los meses. Ya pasó la época en que el ‘loco’ Percy salía a las calles a verificar los trabajos que se realizaban en el municipio más grande del país o a enfrentarse con cuanto problemático buscaba hacerse el vivo ante las normas de la ciudad.

Hoy, en las contadas ocasiones que sale a la calle, solo lo hace para participar de alguna inauguración de obra, acompañado siempre de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa.

Ante esta imagen es que la duda se ha instalado en que si Fernández podrá continuar fungiendo como autoridad en este u otro cargo político de la mano de su agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT).

La voz oficial autorizada para hablar de la salud de Fernández es su secretario de Salud, Raúl Hevia, quien, además, puntualizó que más allá de que el alcalde sea su jefe, es su amigo. Al ser consultado sobre este aspecto de la autoridad, el galeno informó, al detalle, de cómo se encuentra.

Fernández, desde hace unos tres años, tiene diabetes, es insulinodependiente, por lo que proceden a inyectarle insulina dos veces al día, a las 10:00 y a las 23:00.

Ante la pregunta si es que este fue el motivo para que el alcalde se haya dormido en una de sus últimas exhibiciones públicas, Hevia indicó que, por el contrario, cuando a Fernández se le subía el azúcar, su comportamiento era alterado. “Acuérdese usted de cuando era agresivo con los periodistas. Su azúcar, ahorita, está entre 90 y 110, y eso es bueno para nosotros, luego de que tenía un azúcar de 250 hasta de 350”.

Hevia también reveló que Fernández lleva una dieta especial para diabéticos, por lo que ha bajado de peso. “La gente se sorprende porque está delgado. La gordura no es significado de buena salud, más bien es lo contrario”, sentenció el médico.

Además de esta enfermedad de base, Fernández utiliza una prótesis en la cadera desde hace más de 15 años, cuando fue operado en Buenos Aires. Por este motivo es que la autoridad realiza fisioterapia todos los días en su casa, antes de ir a su despacho, donde entra a las 9:00 y, según Hevia, se queda hasta más de las 22:00. Además, y como recomendación de su neumólogo, Fernández también hace fisioterapia pulmonar como prevención. “Es para la extensión de la respiración de los pulmones. No se olvide que es un hombre que fumó toda su vida”, aclaró Hevia, quien visita al alcalde cada noche.

¿Podrá continuar?

Si bien el alcalde ya no podrá postularse para el mismo cargo, a raíz de la ley modificatoria para las elecciones subnacionales, que fue aprobada en diciembre pasado por el Senado, se les consultó si Fernández cuenta con la salud y energía para postularse a otro cargo político y trabajar por cinco años más. Hevia indicó que “solo Dios puede determinar cuántos años puede vivir uno”.

La misma pregunta se la trasladó al secretario de Parques y Jardines y dirigente de SPT, Roberto Áñez. “Adelantarse a las subnacionales teniendo por delante unas elecciones nacionales, sería una irresponsabilidad. La democracia está en juego, el pueblo no quiere especulaciones, pide proyectos serios, que respondan a las demandas de seguridad, justicia, inversión social, inclusión y equidad. Desde SPT sostenemos que no es tiempo de subnacionales”, señaló, manteniendo la línea discursiva que la agrupación viene sosteniendo desde 2019.

Similar consulta también se intentó hacer a Sosa, a través de un mensaje telefónico, pero hasta el cierre de esta edición, la presidenta en ejercicio de la agrupación no respondió.

Piden que lo dejen descansar

“Es la imagen de Percy lo que los mantiene en el poder y por eso, pese a cualquier situación, no es opción y no hay la más mínima posibilidad de permitir que deje la Alcaldía ni siquiera por temas de salud”, expresó el exconcejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra.

La exautoridad ve que está claro que sin Fernández la agrupación va a tener dificultades en conseguir ser una opción electoral viable, ya que existe el estigma de que es una gestión municipal bastante cuestionada y que lo único que les ha permitido ganar elecciones ha sido la imagen de Fernández.

“Al salir este de la escena electoral van a quedar como opción de esta agrupación política un grupo de funcionarios públicos sobre los cuales abundan sospechas y denuncias de corrupción”, dijo.

El concejal por UCS Johnny Fernández contó que la última vez que pudo hablar con el alcalde fue hace ocho meses, que desde ese tiempo hasta ahora, lo ha visto más deteriorado. “Las pocas veces que se lo ve, él está en su oficina y supuestamente se reúne con Sosa y algunos de sus ejecutivos, pero no se conoce. La presidenta del Concejo es la vocera, es la que nos dice qué es lo que está haciendo, él no, y creo que eso es un tema propio del manejo político interno de ellos, de cómo quieren manejar el gobierno municipal”.

El concejal aseguró que adentro se habla muy poco de la salud del alcalde, ya que impera un gran hermetismo sobre el tema.

Para Fernández, esta situación quizás pasa porque el alcalde debe sentir el peso de los años, además de los problemas de salud. “Eso le dificultará ejercer a plenitud, con mucha fuerza y vigor el estar encima del manejo administrativo y financiero. No solamente es firmar contratos, sino que tiene que estar viendo cómo se ejecutan los contratos”, enfatizó.

La concejala por UCS Rosario Schamisseddine considera que el alcalde no está en condiciones para ejercer el manejo de la cosa pública. “¿Por qué lo pienso? Hay la duda de quién firma. Cuántas firmas al día se requiere de la máxima autoridad ejecutiva, y si está capacitado para realizarla. Si no es así, ¿quién firma por él?”, se preguntó la autoridad legislativa.

Observaciones legales

Para el abogado municipalista Gary Peña, analizar la situación del alcalde es delicado y debe hacerse en la medida de lo que realmente corresponde a los intereses del municipio cruceño. “Se debe hacer en dos criterios, uno, desde el punto de vista legal y otro, el análisis político que conlleva el ser autoridad edilicia en el manejo de la ciudad más grande e importante de Bolivia”, señaló.

Peña analiza que, desde la parte legal, la Constitución Política del Estado, en su artículo 22, establece que el derecho a la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. “Profundiza aún más en su sección VII, art 67. I. con las personas adulto mayores, remarcando el derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana y profundiza aún más en su art. 68, donde establece la responsabilidad del Estado en la protección de las personas adultas mayores”.

El municipalista añade que existen instituciones responsables de la defensa del adulto mayor, como los Servicios Integrales Judiciales Plurinacionales, Servicios Legales Integrales (SLIM), la Oficina de Atención a las Personas Adultas Mayores, el Servicio Departamental de Políticas Sociales-Programa Adulto Mayor (Sedepos), la Defensoría del Pueblo y también Derechos Humanos.

“Son quienes deberían tomar cartas en el asunto y precautelar su condición de vivir dignamente de Percy, de esta manera se evitará que se siga cometiendo el abuso que se está haciendo, entorno que, en mi criterio, raya su accionar en lo tipificado en el art. 342 (Engaño a personas incapaces) del Código Penal, aclarando que aun sin la necesidad de una declaratoria de interdicción podrían ser sometidas a proceso por lo evidente de la condición del estado físico mental del burgomaestre cruceño”, señaló el jurista, que cree que si aún se tuviese alguna duda, se debería determinar en la vía jurisdiccional ordinaria la declaratoria de interdicción o declaratoria de persona inhabilitada, ya sea por enfermedad o por deficiencia síquica.

En contraparte, Hevia resaltó que Fernández aún continúa mandando en el municipio, además de que no sale un solo documento si no tiene su firma. “Es más, lo lee entero y pobre de usted si tiene un solo error ortográfico, encima de que no se lo firma, lo trata a uno”.

ANÁLISIS

La decadencia de Percy Fernández

José Luis Santistevan | Abogado Constitucionalista

Percy Fernández es el único político que sobrevivió a la caída de la democracia pactada. Gobernó la Alcaldía con todos los partidos tradicionales, siempre guiado por una conducta sin escrúpulos.

En la primera época lo hizo con los partidos tradicionales (1989-1995), cuando luchaba contra los grupos de poder. En la segunda época (2005-2009) lo hizo subido del carro de la autonomía enganchado con estos grupos y ahí conformó su agrupación ciudadana.

En la decadencia de su liderazgo (2009-2019) lo hizo de la mano del MAS para protegerse del abuso de poder y de la justicia, ante denuncias sobre su gestión. El pacto del encubrimiento.

Con la revolución de las pititas llega a su fin, junto con la renovación política en Santa Cruz y el país, el ciudadano está demandando renovación. Esta exigencia es más notoria, porque fue en el único departamento que no hubo renovación de los liderazgos.

SPT no tiene posibilidad de seguir detentando el poder de la Alcaldía sin Percy, porque el liderazgo caudillista, la deficiente administración y las denuncias de corrupción no han permitido promocionar otros líderes.

Sosa es parte de esta administración prebendal, donde Santa Cruz no ha podido solucionar sus problemas estructurales de ordenamiento vial, drenaje, seguridad, mercados, transporte y cultura. Percy y su administración son parte de la vieja política, la del abuso de poder y alianzas por intereses, y que hoy está en contrarruta de lo que exigen los ciudadanos.

Santa Cruz recuperará la institucionalidad municipal, con la renovación de su alcalde y su Concejo independiente, que ambos cumplan con el mandato de los ciudadanos. Dicha institucionalidad fue destruida por la actual administración municipal.

En ese escenario no hay espacio político para la sobrevivencia de Percy y su agrupación, y de ninguna autoridad municipal actual.

PERFIL

A un mes de su cumpleaños

El alcalde cumplirá 81 años el próximo 14 de febrero.

Carrera política

Percy Fernández fue vicepresidente del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz y luego presidente. También fungió como presidente de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz. Tiempo después sería director de CRE, Cotas y Saguapac. Fue elegido presidente del Comité pro Santa Cruz en 1983 y reelegido al año siguiente. Fue senador en 1989. Su carrera en el municipio cruceño comenzó con un primer periodo (enero 1990 – octubre 1991); segundo periodo (enero 1992 – octubre 1993); tercer periodo (enero 1994 – octubre 1995). Fue elegido concejal municipal desde 1996 hasta 2004. Volvió como cabeza del ejecutivo desde 2005 y se ha mantenido en el cargo, ganando las elecciones posteriores, hasta la fecha. Su mandato vence este año.

