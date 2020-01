El TSE defiende su independencia frente a los poderes del Estado

Gonzalo Pérez Bejar / La Paz



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reivindicó ayer la independencia de la institución y garantizó un trabajo transparente del cuerpo colegiado, conformado por siete vocales de cara a los comicios del 3 de mayo. En ese marco, pidió mesura.

“Los vocales ejercen funciones cualquiera sea el origen de su nombramiento o elección, sea por el Poder Ejecutivo o por la Asamblea Legislativa; no es representante, delegado o portavoz de ningún poder del Estado”, aseguró.

En criterio del presidente del TSE, la población boliviana no tiene por qué poner en duda el trabajo del ente colegiado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Además, aseguró que todos los vocales nacionales y departamentales tienen un comportamiento que es independiente porque “asumimos la independencia del organismo electoral y todos nuestros actos y conductas están enmarcados dentro de esta línea de independencia frente a los poderes y de imparcialidad frente a todas las candidaturas, además de todas las organizaciones políticas”, subrayó.

En conferencia de prensa, señaló que luego de la inscripción de las distintas alianzas políticas que buscarán ser parte de los comicios del 3 de mayo se empezaron a “agitar pasiones, se avivan tensiones y se encienden las polémicas”.

Indicó que tienen un impacto acentuado en la sociedad y en el mismo sistema de partidos porque el proceso sociopolítico que vive Bolivia “es aún frágil. Por lo tanto, la mesura, el sentido de la responsabilidad y la ponderación se imponen como requisitos centrales para el conjunto de los actores políticos”.

Los miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) advirtieron un posible entredicho, toda vez que la presidenta Áñez eligió a Salvador Romero como vocal del TSE, al igual que los nueve delegados a los tribunales departamentales.

En esa línea, Israel Rodríguez, candidato por el Frente para la Victoria, solicitó a los vocales de la entidad su renuncia porque fueron designados por el Ejecutivo.

Asimismo, el asambleísta de Unidad Nacional Marco Fuentes pidió a los vocales del TSE que dimitan al cargo.

Ante estos cuestionamientos, Romero declaró a los periodistas que cada uno de los vocales tiene un comportamiento que es independiente porque asumieron la independencia del organismo electoral.

“Todos nuestros actos y conductas están enmarcados dentro de esta línea de independencia frente a los poderes y de imparcialidad frente a todas las candidaturas, frente a todas las organizaciones políticas”, sostuvo.

El TSE es un órgano colegiado que asume sus decisiones por mayoría, trabaja de manera imparcial y seguirá en esa misma línea “cualesquiera sean las candidaturas que se registren el 3 de febrero”, enfatizó.

El 25 de noviembre de 2019, Romero fue designado por el Órgano Ejecutivo como delegado ante el TSE. El 20 de diciembre, fue electo como presidente del Órgano Electoral Plurinacional.

El vocal Romero, que fue presidente de la entonces Corte Nacional Electoral, entre 2004 y 2008, es politólogo, investigador y escritor boliviano. Es calificado como un alto funcionario con prestigio internacional de organismos electorales de la región.

Repercusiones

– Senador (Demócratas) Óscar Ortiz: “El señor Romero es un gran profesional, conocido por su probidad e idoneidad; la Presidenta ni siquiera lo conocía, conocía su prestigio, por eso lo nominó y creo que es una falta de respeto poner en duda su independencia, su imparcialidad”.

– Miembro de Conade, Rolando Villena: “Tuviera él (Salvador Romero) que renunciar (a la presidencia) y todos aquellos que también han sido designados para los tribunales departamentales y pasen a ser como un vocal más del conjunto, de las instancias donde se administrará el voto del ciudadano”.

– Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez: “Ahora los vocales electorales no están arrodillados al Ejecutivo. Salvador Romero es un hombre que nos garantiza independencia de poder, no va a tener presión del Gobierno para tomar decisiones, no estamos en el anterior gobierno, ahora vivimos una verdadera democracia”.

– Senador (MAS) Efraín Chambi: “Como Asamblea hemos garantizado a los mejores a las vocalías electorales. Salvador Romero fue designado por la Presidenta de transición, tomando en cuenta sus méritos, confiamos en que su trabajo será totalmente objetivo, imparcial y con transparencia”.

– Dirigente (MTS) Édgar Ramos: “Salvador Romero es presidente, en caso de empate debe dirimir, y si es delegado personal de la Presidenta nos genera duda. Debemos reconocer que tiene trayectoria académica, lo que no está en cuestión, pero su designación genera susceptibilidad”.

Apuntes

El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete vocales, seis de ellos designados por el Legislativo y uno por el Órgano Ejecutivo.

El Legislativo que los eligió no tiene la facultad de remoción, es decir que si cambia el gobierno, los vocales no tienen que renunciar ni poner su cargo a disposición.

Periódico Bolivia