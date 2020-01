El uruguayo Godoy, sexta contratación de The Strongest

El defensor arribó a La Paz este miércoles para sumarse al plantel que ha conformado el Tigre para afrontar la temporada 2020

El uruguayo Gonzalo Godoy se convirtió en sexto refuerzo de The Strongest para encarar la temporada 2020, así lo confirmó el club en sus redes sociales oficiales. Llegó la tarde de este miércoles a La Paz para ponerse a las órdenes del director técnico, Mauricio Soria. Será presentado el domingo (10:00), con el resto del plantel.

“El uruguayo Gonzalo Godoy llegó a La Paz para sumarse a nuestro club. El defensor viene de jugar en Alianza Lima los últimos tres años”, publicó la institución atigrada para darle la bienvenida al zaguero que debe convertirse en una pieza fundamental tanto en el torneo local, como en la Copa Libertadores (debutan frente a Atlético Tucumán).

Godoy ha militado en Cerro, Nacional, Liverpool, Sud América, de su país; Ñublense, de Chile; Yeni Malatyaspor, de Turquía; y su último club fue Alianza Lima, de Perú. Tiene 31 años y mide 1,86 m, altura que le favorece para ganar por arriba en las jugadas claves en la última línea.

Renovaron con Vaca y sumaron a Zamora

Después de bastantes horas de negociaciones, la dirigencia atigrada renovó contrato con su arquero y capitán Daniel Vaca, además contrató a Diego Zamora para que sea el segundo portero, después de la salida de Pedro Galindo y de Johan Gutiérrez. “El club The Strongest le da la bienvenida a Diego Zamora, nuestra nueva contratación para este año 2020”, informó la institución de Achumani.

MODELO 2020

Hacemos la invitación a toda nuestra hinchada para la presentación del equipo este día domingo 12 de enero, no te lo puedes perder. Te esperamos para pintar el Rafael Mendoza Castellón de amarillo y negro. #VamosTigre #Strongest2020

Altas

Rolando Blackburn (panameño), Carlos Áñez (ex Oriente Petrolero), Jaime Villamil (ex Aurora), Willie Barbosa (brasileño), Gonzalo Godoy (uruguayo), Diego Zamora (ex Always Ready)

Bajas

Agustín Jara, Dany Cure, Pedro Galindo, Ronaldo Sánchez