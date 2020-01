En una unidad “clave ” de Agetic ganaban hasta 17.000 bolivianos

El director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Carlos Olivera, reveló que en esa instancia había una unidad “clave”, cuyos funcionarios ganaban hasta 17.000 bolivianos. En esa dependencia trabajaban cerca de una decena de personas que fueron alejadas de la institución.

“En la unidad de centro de análisis de la información, el salario más alto era de 17.000 bolivianos y el más bajo de 7.000. La mayoría tenía un sueldo de entre 12.000 y 14.000 bolivianos”, detalló Olivera.

La autoridad informó que se tomó la decisión de cerrar la unidad de centro de análisis de la información porque no tenía mucha relación con los objetivos de la institución que preside. Además, según los reportes que recibió, esa dependencia tenía un cuerpo de personal que variaba en cantidad. “En algunas épocas tenía más gente y en otras, menos”, explicó el funcionario.

Olivera indicó que los servidores públicos alejados forman parte de un grupo de al menos 20 personas que se desvincularon de la Agetic desde que asumió la dirección, el 3 de diciembre. Entre los que se alejaron habían otros que solicitaron vacaciones prolongadas después de que Nicolás Laguna, exdirector de Agetic, se asilara en la residencia de la Embajada de México.

“Durante este tiempo se han debido alejar de la institución cerca de 20 personas, muchas se retiraron y otras presentaron su carta de renuncia. Hice una revisión y detecté una unidad en la que el trabajo que hacían no me parecía eficiente. Los reportes no me convencían para los propósitos que tiene la Agetic. Hice una reducción de estas personas porque no justificaban esos ítems. Fue algo más técnico”, sostuvo.

La llamada unidad de centro de análisis de la información será reemplazada por la unidad de calidad de producto, que tendrá el objetivo de regular el software y los sistemas que genere esta instancia del Estado.

Olivera precisó que cerca de una decena de funcionarios alejados de la Agetic pertenecían a esa unidad y que al menos cinco fueron los que solicitaron vacaciones después de que Laguna se asilara. Los permisos se habrían solicitado por un mes y de forma “arbitraria”, según la autoridad.

“En el momento en que renunció y desapareció Nicolás Laguna, varios funcionarios pidieron vacaciones por un mes. A ellos los esperamos con su carta de agradecimiento, porque se entiende que pidieron sus vacaciones largas y de forma arbitraria para estar ausentes, igual que el director”, señaló.

Laguna, exdirector de la Agetic, es investigado por el tema del fraude electoral. El 22 de noviembre, la Fiscalía emitió un mandamiento de aprehensión en su contra. Él es uno de los nueve asilados en la residencia de México.

El jueves, Olivera aseguró que la instancia está presta a colaborar con todas las investigaciones que solicite la Fiscalía. Anunció que se instruyó una auditoría y que los resultados serán puestos a conocimiento de la Contraloría, en caso de que se detecten indicios de irregularidades.

El 29 de noviembre, el Ministerio Público señaló que habían indicios de que la Agetic estaba involucrada en la seguridad informática el 20 de octubre.

