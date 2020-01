Especialistas ven mejora en los plazos de adopción por nueva ley

Lucero Claro

Adoptar un niño demoraba en promedio tres años en Bolivia. Un trámite moroso que muchas veces acababa con el interés de los solicitantes.

Ante esta situación se impulsó la promulgación de la Ley 1168 de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes. En cinco meses, los nuevos beneficiados percibieron que los trámites se agilizaron, pero no así los antiguos.

Las instituciones involucradas en el tema de adopción y la Asociación de Padres Adoptivos de Cochabamba califican a la nueva ley como “beneficiosa”, porque agilizó los procesos y acortó los plazos que regían en el Código Niña, Niño y Adolescente.

“La nueva ley recorta los plazos y el trámite ahora es distinto. En 72 horas ya se resuelve la situación legal de los niños y antes se demoraba meses”, contó la responsable de adopción de la Defensoría de la Niñez, Norma Yucra.

Además, gracias a la creación del Registro Único de Adopción Nacional e Internacional (Ruani) se descartaron las listas físicas en las que se demoraba en buscar a niños con posibilidades de ser adoptados, acotó. A la fecha ya se realizaron más de 10 audiencias con la nueva norma.

La representante de la Asociación de Padres Adoptivos de Cochabamba, Inés Villegas, coincidió en señalar que “la ley es ágil”. Sin embargo, aquellas personas que iniciaron el trámite antes de la promulgación de la ley, ahora deben actualizar datos y volver a comenzar.

Añadió que los cambios en la directiva del Sedeges también perjudican a los solicitantes que no encuentran la institucionalidad necesaria. En la última semana se cambiaron dos directores.

El mínimo

Sólo el 10 por ciento de las parejas o personas solteras solicitantes logran concretar el proceso de adopción.

La coordinadora de Adopción y Familia del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Fidelia Quispe, informó que el 2019 la institución recibió 127 solicitudes de adopción. En tanto, el 2018 recepcionaron 144. De los registros de cada año “solo el 10 por ciento concreta sus adopciones y el resto desiste”, lamentó.

Indicó que los solicitantes buscan niños de máximo tres años de edad. Después de los seis ya es difícil que algún menor tenga posibilidad de adopción.

En la escuela de padres del Sedeges “se incentiva a la adopción de niños grandes, explicamos que ellos también tienen derecho a una familia”, dijo Quispe.

“En nuestro departamento hay más de mil niñas, niños y adolescentes que esperan por una familia en los 45 centros de acogida”, agregó.

El gerente de Aldeas Infantiles SOS, Alberto Melgar, resaltó que “es un derecho fundamental pertenecer a una familia”. Por ello, distintas instituciones promueven las adopciones y se hacen cargo hasta la mayoría de edad de quienes no son adoptados.

Procedimiento

Para solicitar la adopción debe acudir al Sedeges y cursar el taller de papás. Según la ley, desde la admisión de la demanda hasta la sentencia el procedimiento no podrá exceder de tres meses. Sólo se puede elegir el sexo y la edad del menor a adoptar.

1.395 niños y niñas en 45 centros

En el departamento de Cochabamba existen 45 centros de acogida donde más de mil niños esperan por una familia adoptiva.

SEPA MÁS

Padres gozan de inamovilidad laboral de un año

El Código Niña, Niño y Adolescente establece que se concederá a la madre, el padre o ambos adoptantes la inamovilidad laboral por un año tras registrarse una adopción.

No se permite adopción homoparental

En América sólo 10 países aprobaron la adopción a miembros de la comunidad LGTB. En Bolivia la posibilidad es débil, ya que tampoco se reconoce a esta población el matrimonio.

Madres SOS cuidan en promedio a siete niños

Aldeas SOS cuenta con 27 madres sustitutas que cuidan en promedio a siete niños, niñas y jóvenes.

AMB realizará diagnóstico a la nueva Ley 1168

La concejal Rocío Molina informó que la Asociación de Municipalidades, una de las impulsoras de la ley, hará un diagnóstico para analizar si realmente la abreviación procesal funciona.

ANÁLISIS

“Agiliza los trámites, pero no deja de ser burocrática”

Juan Carlos Sánchez Abogado especialista

La nueva ley agiliza muchos procesos para que los niños tengan la oportunidad de tener una nueva familia. Hace que algunas etapas que eran burocráticas sean más rápidas. Eso es bueno, porque muchos niños perdían la oportunidad de ser adoptados. Se les pasaba la edad de pretensión de los padres que querían adoptar. En promedio buscan adoptar solo niños entre 5 a 6 años máximo, después es difícil. No estamos hablando de cosas, estamos hablando de niños y se debe dar la certeza de que ese niño va a ir a una familia que no lo rechace y que lo va a amar, proteger y cuidar durante toda su vida. Por eso, también existen documentos y trámites que se tienen que realizar, pese a considerarse como complicaciones burocráticas, se tiene que garantizar que el niño va a tener una familia.

Tenemos que comenzar a pensar que es un derecho del niño tener familia y no así de los adultos el tener un niño. No podemos agilizar sin saber a qué familias o riesgos se los estaría exponiendo. La ley pone algunas trabas para que los niños no sean adoptados por personas que solo los usen.