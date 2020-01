Evo Morales no podrá votar en las elecciones del 3 de mayo

No será candidato y tampoco podrá votar. El expresidente Evo Morales —al igual que sus colaboradores que se encuentran fuera del país— no podrá sufragar en las elecciones presidenciales del 3 de mayo debido a que no podrá actualizar su registro en el padrón electoral porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso que ese trámite solo se habilite para los votantes en Bolivia.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Morales gestiona su refugio en Argentina, donde llegó el 12 de diciembre tras un mes de asilo en México. Renunció a la Presidencia de Bolivia tras una escalada de protestas que derivaron de las denuncias de fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Por efecto de una ley se anuló esa votación y se dispuso que el exmandatario, que en octubre votó en el Chapare como lo hacía habitualmente, no tercie en los venideros comicios.

Lo acompañan en Argentina los exministros Diego Pary, Gabriela Montaño, Amanda Dávila y Gisela López, entre otros, además del embajador Sacha Llorenti.

La tarde del lunes el TSE publicó el calendario electoral. En él se establece que quienes cumplan 18 años hasta el 3 de mayo o los que cambiaron de domicilio podrán inscribirse en el padrón electoral entre el 18 y 26 de enero.

El presidente del TSE, Salvador Romero, explicó que el padrón solo se abrió para votantes en Bolivia y no para los nacionales que residen en las 33 naciones donde Bolivia tiene representación diplomática.

Argumentó que por los plazos cortos que marca el proceso electoral en curso se hace imposible llevar adelanta el registro y actualización de datos en el padrón electoral. Sin embargo, garantizó la votación tal como estipula la norma. (07/01/2020)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz