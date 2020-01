Evo y otros cuatro asilados políticos del ala dura del MAS sacaron poderes

José Alberto Gonzáles, Sacha Llorenti, Gabriela Montaño y Ramiro Guerrero hicieron trámites ante el Consulado boliviano en Argentina.

La Paz, 30 de enero (Urgente.bo).- El Encargado de Negocios de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado, informó que el poder que sacó el expresidente Evo Morales para que sea candidato es legal y que no fue solo él quien se acercó al Consulado para realizar los trámites, sino los exembajadores ante organismos internacionales José Alberto Gonzáles y Sacha Llorenti, la exministra de Salud, Gabriela Montaño y el exfiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.

“La señora (Gabriela) Montaño ha estado dos o tres veces en el Consulado General, fue a pedir poderes, sacó su carnet de oficinas del Segip (…) el ‘Gringo’ (José) Gonzales también estuvo en el Consulado haciendo esos trámites”, declaró el diplomático boliviano al portal Urgente.bo.

Alvarado aseguró que como todo ciudadano boliviano, ellos están en su derecho de acceder a los trámites que ellos requieran. Puso en claro que el gobierno boliviano no actuará como lo hizo Evo Morales.

“Han estado también haciendo los tramites, Sacha LLorenti, el exfiscal Guerrero”, complementó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El Encargado de Negocios de Bolivia en Argentina insistió que no actuará como el gobierno del MAS, que no permitió que se les otorguen poderes a los refugiados políticos que estuvieron por más de 10 años fuera de Bolivia. “Nosotros no somos así, somos funcionarios de carrera y tienen la obligación de atender a los compatriotas”, añadió.

Ayer, el expresidente Evo Morales envió un carta poder a su abogado para que lo inscriba como candidato a senador o diputado por el MAS. El exjefe de Estado quiere participar de los comicios generales del 3 de mayo.

Urgentebo.com