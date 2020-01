Excomandante Celier Arispe diseñó un proyecto adjudicado a firma de su esposa

El expresidente Evo Morales afirmó en 2016 que el general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) le dio una propuesta para la construcción de un coliseo.

Arispe sale de los juzgados tras su audiencia cautelar.

Carlos Quisbert / La Paz

De acuerdo con la imputación presentada por el fiscal Germán Rea, el 19 de abril de 2016, mientras cumplía funciones como comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Celier Arispe entregó un proyecto de construcción de un coliseo en el municipio de Rodeo–Vacas, obra que meses después fue adjudicada a la empresa de su esposa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los antecedentes figuran dentro del caso de uso indebido de influencias que se sigue contra el general Arispe, quien ayer fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por orden del juez primero Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate.

El juez argumentó en la audiencia que existen riesgos de obstaculización a la investigación por parte del militar.

“(Evo) Morales explicó que uno de los proyectos fue diseñado por el comandante de la FAB (…) y en su discurso (el 19 de abril de 2016) pidió al alcalde de Vacas que el coliseo lleve el nombre del ‘General Arispe Rosas’, como un justo homenaje”, señala la imputación. Rea adjuntó como indicios publicaciones de medios de prensa presentados por el denunciante, el diputado Samuel Cruz.

“El hermano general nos ha entregado un proyecto de coliseos de cuatro millones de bolivianos para Rodeo, queda aprobado, vamos a construir”, anunció en esa fecha Morales. Rea afirmó que hay un hecho doloso debido a que precisamente ese proyecto fue adjudicado a la empresa de la esposa de Arispe, Irma Ballesteros. La pareja del general creó Albatech Construcciones en agosto de ese año y firmó el contrato con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) en diciembre de 2016.

El abogado de Arispe, Joaquín Ballesteros, rechazó la versión de la Fiscalía y calificó la declaración de Morales, que Rea citó en la imputación, como una “Evada” (dicho anecdótico del expresidente). Aseguró que su cliente no elaboró el proyecto por no tener los conocimientos técnicos y dijo que no hay una relación criminal en las fechas mencionadas por el fiscal.

Página Siete