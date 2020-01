Facebook retira el botón de IGTV dentro de la app de Instagram debido a su escaso uso

A lo largo de la vida de Facebook hemos visto como la misma ha ido trayendo algunas características a sus diferentes propiedades, con mayor o menor acierto según cada caso, al objeto de aumentar la oferta de opciones que posibiliten que los usuarios pasen más tiempo en las mismas.

Ahora conocemos de la mano de TechCrunch que, dado que la plataforma de vídeos IGTV no está teniendo el éxito esperado, Facebook ha decidido que es momento de eliminar el acceso directo que esta plataforma de vídeos tenía hasta ahora en la parte superior derecha de la aplicación de Instagram.



Hasta Facebook Watch se ve más atractivo para los creadores

El motivo dado es que ha tenido muy poco uso, y dado el interés de ofrecer una interfaz lo más clara y sencilla posible en la aplicación, sin tener en cuenta que el icono de accedo directo también haya podido ser algo molesto para algunos usuarios, se ha procedido a la eliminación para todos los usuarios a nivel global.

Esto no significa que se haya eliminado la integración de IGTV dentro de Instagram, simplemente que tendrá menos visibilidad dentro de la misma. En este sentido, los usuarios aún podrán acceder a los contenidos de IGTV a lo largo del feed, a través de la pestaña Explorar, además de pegatinas promocionales en Historias y en pestañas de perfil.

También hay que recordar que la plataforma IGTV también dispone de su propia aplicación independiente, permitiendo a los usuarios interesados descubrir y acceder a contenidos a través de la misma.

Según TechCrunch, IGTV no se ha convertido en una función principal dentro de Instagram como sí lo han sido las Historias, los filtros de cámara, entre otras funciones exitosas.

El citado medio también pone de relieve que IGTV no es una plataforma que pueda ser de interés para los creadores en lo que a ingresos se refiere, ya que no ofrece vías suficientes para que los creadores puedan monetizar sus contenidos con respecto a las formas de monetización que ofrecen otras plataformas, de ahí que los creadores no vean con gran interés crear contenidos para IGTV, teniendo además mucha menos visibilidad que en otras plataforma, donde sus contenidos sí pueden recibir un mayor número de visitas.

Con todo ello, el que iba a ser el YouTube de Instagram, se ha quedado en un mero intento de robar cuota de usuarios a otras plataformas de vídeo sin el éxito esperado. Mucho debe de cambiar la situación para que IGTV vuelva a tomar relevancia dentro de Instagram.

