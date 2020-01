FBF irá a la Conmebol y amenaza con desafiliaciones a seis clubes

martes, 07 de enero de 2020 · 01:12

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Marco Mejía / La Paz

El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol aprobará sí o sí la convocatoria y reglamento de los dos torneos del año. Los clubes que no estén de acuerdo con la decisión y no se presenten a cumplir sus respectivos partidos correrán la misma suerte que Sport Boys y quedarán desafiliados, de acuerdo con la advertencia que lanzó ayer el titular de la FBF, César Salinas.

Ante la negativa de seis clubes a instalar el consejo superior que se debía realizar ayer en Santa Cruz de la Sierra, la División Profesional quedó atrapada en su laberinto. Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá y Royal Pari están firmes en su postura de no acudir a la reunión mientras no se aclare el descenso de Destroyers y el ascenso de Real Santa Cruz.

Como no existe posibilidad de encontrar solución, el titular de la entidad federativa sostuvo ayer que tomó contacto con la Conmebol a la que alertó de la negativa de los clubes a instalar la reunión para aprobar el calendario 2020, pero a la vez solicitó a la entidad sudamericana que en caso de que estas entidades no se presenten a jugar queden desafiliadas y por ende los que tienen copas internacionales sean eliminados por Conmebol.

“Mandaremos una carta a Conmebol para que aprobemos el campeonato con los clubes que asistan y los que no se presenten a sus partidos perderán la categoría. Hay que ser serios, ya que esto es fútbol profesional”, dijo.

Más adelante Salinas agregó que “no quiero adelantarme a nada, hablaré a Conmebol, le informaré lo que está pasando. Ellos son los que te acreditan para jugar un torneo internacional y los que te dan la plata. Entonces tienen el derecho de exigir y cuidar la imagen institucional”.

¿Qué pasará?

Salinas y su comité ejecutivo tienen listo el plan B para empezar a jugar desde el 19 de enero el campeonato. Si los seis clubes que forman parte del bloque opositor no asisten a la siguiente reunión, tampoco harán quórum para instalar la cita; pero la FBF tendrá el aval de Conmebol para aprobar el reglamento y convocatoria de los campeonatos de este año con los asistentes que son The Strongest, Always Ready, Aurora, Municipal Vinto, Real Santa Cruz, San José, Nacional y Real Potosí.

En el supuesto caso de que el 19 de enero a Wilstermann le toque enfrentar a Nacional Potosí y no se presente a su encuentro, quedará desafiliado y la FBF lo comunicará inmediatamente a Conmebol para que el club sea retirado de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Similar postura tomará con las otras entidades que no cumplan la norma.

“Piénsenlo bien, les pido a estos clubes que reflexionen. Existen entidades que están arriesgando su participación deportiva en los torneos internacionales, no miden las consecuencias y es obligación de la FBF hacer conocer este tema y que estamos contra el tiempo”, finalizó.



Fuente: paginasiete.bo