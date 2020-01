Fran Drescher anunció el regreso más esperado: ¡La Niñera!

Los productores aún no dijeron quién podría interpretar al emblemático y divertido personaje, pero seguro no sea una tarea fácil para la actriz que sea seleccionada, ponerse en los tacos de la nana. Tampoco se sabe quiénes completarán el elenco, que en la serie estaba integrado por Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Marggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renée Taylor (Sylvia), Ann Morgan Guilbert (fallecida en el 2016 interpretó a la abuela Yetta) y Rachel Chagall (Val).