Fsutcc: Siempre hemos contado con Secretario de Milicias, a eso se refería Evo

El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Cochabamba (Fsutcc), Jhonny Pardo, en referencia a la amenaza del expresidente Evo Morales durante el fin de semana, declaró hoy que en las organizaciones sociales existen Secretarios de Milicias, y que están conformado por personas que hicieron servicio militar, pero que «apenas» portan tolete.

«El Secretario de Milicias es el encargado de colocar orden y de poder hacer cumplir la sanción, que se designa como sanción comunitaria. A Eso se refería el hermano presidente», manifestó Pardo en conferencia de prensa.

«En toditas las organizaciones contamos con el Secretario de Milicias. Siempre hemos contando dentro de nuestra estructura orgánica», señaló.

Pardo señaló que «si se requiere», el Secretario de Milicias cuenta con el grupo de cuatro o cinco personas del mismo Sindicado y que hayan asistido al cuartel, conocidos como Seguridad Sindical.

El dirigente aseveró que estas personas «apenas tienen su tolete» y negó que sean grupos armados.

«En Venezuela a remplazado a la Policía, mientras que aquí lo de nosotros siempre ha habido», respondió cuando se consultó que Morales señaló que sean milicias como en el país venezolano.

Se le consultó a Pardo que en otros países los grupos de milicias son civiles armados y que, si eso era lo que pretendía, respondió: «Eso es otra situación y eso tendría que crearse mediante norma. Para nosotros sería bueno eso, pero tendría que aprobarse. ¿En qué sentido? Porque un policía (que no sabe hablar quechua y se encuentra) con un compañero, no se entienden (…) Para situaciones entre nosotros no entendemos».

Ayer, Morales afirmó desde Argentina: «Si de acá a poco tiempo, si volvería, o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela milicias armadas del pueblo».