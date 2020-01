Guabirá podrá contar con todos sus refuerzos

Los que llegaron al equipo azucarero fueron el arquero Saidt Mustafá (ex-Bolívar); los defensores Víctor Galaín (uruguayo ex Nacional Potosí) y Heber Leaños (ex San José); los volantes Álvaro Quiroga (ex Sport Boys), Marcos Andia (ex Nacional Potosí), Bruno Pascua (ex Nacional Potosí) y Camilo Góngora (ex Sport Boys); y los atacantes Juan Vogliotti (ex Real Potosí) y Alejandro Quintana (ex Sport Boys).

De los nuevos es un hecho que entrarán al equipo titular de ‘Copito’ Andrada el arquero Mustafá, el marcador central Galaín, el mediocampista ofensivo Pascua y los delanteros Vogliotti y Quintana. El azucarero pretende mejorar la mala campaña de 2019, que lo dejó fuera de todo premio internacional.

Fuente: https://eldeber.com.bo