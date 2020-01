Guido Loayza califica de «mala» la gestión de Salinas al frente de la FBF

El presidente de la academia paceña afirmó que Salinas no está realizando cambios profundos para mejorar el fútbol boliviano y que su administración es más de lo mismo.

El presidente de Bolívar, Guido Loayza, afirmó que, en la gestión de César Salinas, líder de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no se han visto cambios profundos en el balompié nacional y que eso repercute en una División Profesional debilitada y en campeonatos que no originan expectativas.

“Hace 25 años estábamos por encima de Venezuela, Paraguay, Perú, Colombia e incluso Chile. Nos estamos manejando mal y por eso ahora somos los peores. No estamos haciendo mucho para cambiar. Tiene que haber cambios y no se ve. Hay debilidad en la División Profesional y el campeonato es cada vez peor. Jugamos más partidos que los europeos o que otra liga sudamericana. No podemos jugar con 14 equipos”, sostuvo el directivo.

Loayza, que fue presidente de la FBF cuando la selección jugó el Mundial de 1994, calificó de mala la gestión de César Salinas porque sostiene que no está tomando decisiones correctas. “Es más de lo mismo y peor que lo mismo”, puntualizó.