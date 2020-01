Helmut Gutiérrez: «Vuelvo con más experiencia»

El volante retornó a la academia cruceña cinco años después. Desde este lunes se puso a las órdenes del DT Chileno Miguel Ponce.

El volante mixto Helmut Gutiérrez se sumó al primer plantel de Blooming este lunes. Gutiérrez, que estuvo en 2015 en la academia cruceña, señaló que la experiencia adquirida en otros clubes será importante para aportar al medio sector del equipo que dirige el chileno Miguel Ponce.

“Agradezco a la dirigencia por confiar en mí. Vuelvo con un poco más de experiencia, por lo que espero ser un aporte y ayudar a los compañeros”, aseguró Gutiérrez, que viene de los registros de San José, al igual que el DT Ponce.

Gutiérrez, de 35 años, firmó por la temporada 2020. Su llegada al equipo celeste se dio horas después de que Paúl Arano fichara por Wilstermann. “Sabemos cómo juega Paúl, es un gran jugador y con experiencia, pero voy a tratar de hacerlo mejor”, señaló.

El equipo que dirige Ponce hasta el momento sumó a ocho nuevos jugadores para la presente temporada. Antes se incorporaron Fernando Arismendi (uruguayo), Juninho (brasileño), Richard Spenhay (ex Real Santa Cruz), Jordy Candia (ex Sport Boys), José Peñarrieta (ex Oriente Petrolero), Wálter Rioja (ex Nacional Potosí) y Gustavo Martín Fernández (argentino).