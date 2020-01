Inoperantes versus amateurs

Héctor Schamis, quien es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa “Democracy & Governance” de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, afirma que el retorno de Evo Morales al poder Bolivia está en manos de los estrategas cubanos, quienes todavía no salen de su asombro por la inoperancia del cocalero y sus colaboradores, que tenían fama de astutos operadores políticos. En La Habana creen que la ineficacia de los masistas fue mayor todavía, considerando que fueron derrotados por “amateurs lanzados a la aventura”. Algo parecido piensan del gobierno mexicano, que no pudo hacer nada por el cocalero fugado y creen que lo mismo puede pasar con el régimen del argentino Alberto Fernández, por lo que han decidido tomar el toro por las astas. La tercera ficha de los cubanos es España, al mando de los socialistas de Podemos y el PSOE, pero no deben estar muy contentos después de lo que sucedió con los encapuchados y aquella “visita de cortesía”. En lo que concierne a los bolivianos, habría que preocuparse si pesa más la inoperancia de los socialistas o la improvisación de los demócratas, cuya misión es asegurar que no vuelvan los dictadores.

Fuente: eldia.com.bo