Interrogantes sobre Romero

Ha causado revuelo la aparición en público del ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien fue localizado por un periodista español ingresando a su casa en un céntrico barrio de la ciudad de La Paz. Llama la atención que hubiese sido un reportero extranjero el que lo haya localizado, interesado en conocer los nexos entre el régimen del cocalero fugado y los socialistas del partido Podemos, quienes supuestamente mandaron a rescatar a Juan Ramón Quintana. El otro asunto llamativo es la reacción del gobierno boliviano, que ha hecho saber que Romero puede circular libremente, porque no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia nacional. Rápidamente se conocieron en las redes sociales todos los casos por los que Romero tendría que rendir cuentas y posteriormente también se supo que en algunos círculos internos del MAS tildan al ex ministro de “Judas” por haber traicionado a Evo Morales, quien no comparte esa opinión. Rápidamente suena la pregunta “¿quién protege a Romero?”, pero lo más correcto sería cuestionarse, qué rol político cumplirá en los próximos meses, ya sea a favor de uno u otro bando.

Fuente: eldia.com.bo