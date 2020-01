Jeanine Áñez oficializa su candidatura a la Presidencia

“Quiero anunciar a las familias bolivianas que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones nacionales (…) No estaba en mis planes, en las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas y actores políticos, apelando a su grandeza como parte de este proceso hemos logrado construir una gran alianza que me permite postularme en estas elecciones”, dijo la máxima autoridad nacional.

Con esa oficialización, el expresidente Carlos Mesa pierde a dos de sus aliados más fuertes, el burgomaestre paceño y Adrián Oliva, gobernador de Tarija, que dejaron el pacto denominado Comunidad Ciudadana para unirse al frente que promovió el Movimiento Demócrata Social (MDS) de Rubén Costas.

El nuevo bloque surge de cuatro agrupaciones políticas: SOL.bo, de Revilla; Demócratas, de Rubén Costas; Todos, del gobernador Oliva; y Unir, organización tarijeña del actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

