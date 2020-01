Jefe de operaciones de PAT declaró ser un “palo blanco”

Rosendo Mendoza fue enviado ayer al penal de Palmasola, en Santa Cruz, con detención preventiva, por ganancias ilícitas.

El jefe de operaciones de PAT, ayer, en pasillos de juzgados. Foto:APG

El jefe de operaciones del canal de televisión PAT, Rosendo Mendoza Gutiérrez, reveló en su declaración informativa ante la Fiscalía que fue utilizado como un “palo blanco”. El funcionario figura como el dueño del 98% de las acciones de la empresa ADMI Tv (Administradora de Televisión) que terciarizaba los contratos del medio de comunicación.

Mendoza fue imputado por legitimación de ganancias ilícitas. La jueza Melina Lima determinó ayer enviarlo al penal de Palmasola con detención preventiva, debido a que el acusado vive en ese departamento. La decisión fue asumida en la audiencia de medidas cautelares que se realizó en el Juzgado Cuarto Anticorrupción de La Paz.

El funcionario afirmó en su declaración informativa que se enteró por algunos documentos que era el representante legal de ADMI Tv y dijo que quien lo puso en esa empresa fue José Luis Valencia, gerente de PAT, porque era un “buen trabajador”.

“Fue él (José Luis Valencia) quien me colocó en esa empresa, no recibí ningún monto de dinero. Me ubicó ahí porque yo era un buen trabajador, yo paraba permanentemente en el canal. Él me invitó y hasta ahí nomás llegó, no supe más de esa empresa, no participaba de reunión ni nada”, declaró ante la Fiscalía.

El senador Óscar Ortiz denunció, el 10 de enero, al exgerente de PAT, José Luis Valencia; al presidente del directorio de la Red ATB, Marcelo Hurtado; al periodista Jaime Iturri; y al exvicepresidente Álvaro García, por legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y constitución de asociaciones ficticias.

El legislador señaló que existe una presunta relación de intereses económicos entre Hurtado y Valencia con el exvicepresidente.

Ayer, por medio de un comunicado, Abdallah Daher se declaró como único propietario de PAT y anunció una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de una solicitada, publicada en Página Siete, el empresario cruceño confirmó las denuncias sobre actos extorsivos en su contra. “PAT tiene un solo propietario y se llama Abdallah Daher Bulus”, enfatizó.

En la misma sostiene que inició un proceso judicial para recuperar las acciones, activos, los pagos que se le adeudan, así como recibir una compensación por daños y perjuicios que le ocasionaron.

Daher identificó a Hurtado, Iturri y Nolberto Clavijo como los que integraron las reuniones para obligar a entregar PAT a cambio de no involucrar a su hijo en el caso Rosza, luego de que no aceptara las ofertas de Carlos Gill en el año 2009. La Fiscalía investiga a 20 personas en este proceso.

Debido a la mala administración del canal PAT, los trabajadores tomaron el canal desde el 7 de enero y piden al Gobierno que las deudas que tiene con el medio de comunicación sean pagadas a cuentas de los funcionarios.

Página Siete / La Paz